Минэнерго отреагировал на скандальный аукцион "Энергоатома"

Минэнерго проведет заседание аукционного комитета, на котором будет инициировать новые правила проведения торгов. Фото: mpe.kmu.gov.ua

Министерство энергетики выступает за новые принципы формирования пакетов лотов, которые НАЭК "Энергоатом" и другие государственные генерации выставляют на аукционы для продажи по двусторонним договорам.

Об этом сообщили в Минэнерго, комментируя последний аукцион "Энергоатома".

"Ситуация, произошедшая во время аукционов в пятницу недопустима. НАЭК" Энергоатом "11 сентября на аукционе объединил лоты в пакет 1000 МВт, что в результате привело к ограничению конкуренции, а госпредприятие продало электроэнергию по ценам ниже рыночных. Это приводит к финансовым потерям государственного предприятия.

Министерство энергетики не может допустить подобной политики госкомпании ", - заявили в министерстве.

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Как отмечается, 15 сентября, Минэнерго проведет заседание аукционного комитета, на котором будет инициировать новые правила проведения торгов, чтобы обеспечить достаточную конкуренцию на торгах (и, соответственно, высокую цену) и одновременно возможность продавать в достаточных объемах, чтобы избежать небалансов.

Ранее сообщалось, что "Энергоатом" объединил все заявленные на аукционе лоты электроэнергии в один пакет 1000 МВт и по цене, ниже рыночной продал компании "Юнайтед Энерджи" из группы Игоря Коломойского.