Международные авиакомпании готовятся возобновить рейсы в Украину

 
Ексклюзивы
1/5
Когда подешевеет доллар
Когда подешевеет доллар
Просмотров: 4365
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
Просмотров: 594
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
1 Просмотров: 3105
"Нам такие условия поставили, что люди сказали:" Идите в ср*ку "- как работают рынки в городах
"Нам такие условия поставили, что люди сказали:" Идите в ср*ку "- как работают рынки в городах
1 Просмотров: 2466
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Просмотров: 2214
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Просмотров: 999
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Просмотров: 1476
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Просмотров: 1242
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Просмотров: 1935
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
1 Просмотров: 1665
Фото
Все фото
13
11
4
8
5
Украинские спецназовцы провели зрелищные учение
Украинские спецназовцы провели зрелищные учение
В Киевском СИЗО открыли платные камеры: условия, расценки и законность &quot;новинки&quot;
В Киевском СИЗО открыли платные камеры: условия, расценки и законность "новинки"
Зеленский прибыл на границу с Россией
Зеленский прибыл на границу с Россией
Агента недвижимости оплачивает владелец квартиры - Украинка о Малайзии
Агента недвижимости оплачивает владелец квартиры - Украинка о Малайзии
Открыли первый в мире памятник Ивану Мазепе
Открыли первый в мире памятник Ивану Мазепе
Видео
Все видео
Онуфрий о Covid-19: "Люди всегда болеют и умирают. Это нормально"
Онуфрий о Covid-19: "Люди всегда болеют и умирают. Это нормально"
Показали коллекцию сокровищ, которые прятал у себя электрик
Показали коллекцию сокровищ, которые прятал у себя электрик
Композитора избили до смерти за замечание относительно языка
Композитора избили до смерти за замечание относительно языка
Более 500 инфицированных за сутки: свежая статистика коронавируса в Украине
Более 500 инфицированных за сутки: свежая статистика коронавируса в Украине
Украинцам рассказали, как защитить свою землю в Крыму
Украинцам рассказали, как защитить свою землю в Крыму
Интервью
1/5
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
Просмотров: 594
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
1 Просмотров: 3105
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
Просмотров: 1764
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
Просмотров: 1224
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Просмотров: 3825
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
08 мая 2020
Просмотров: 459
Вірус як шанс
Наприкінці Першої світової війни світ став жертвою нової катастрофи – "іспанського грипу". Він виявився ще більшим прокляттям, ніж сама війна. ...
воскресенье, 10 мая 2020 09:56

Международные авиакомпании готовятся возобновить рейсы в Украину

  Комментировать
Международные авиакомпании готовятся возобновить рейсы в Украину
Czech Airlines возобновит авиасообщение с Украиной в мае. Фото: provse.today

Три международные авиакомпании вскоре восстановят авиасообщение с Украиной. Ранее рейсы отменили из-за карантина.

Чешская Czech Airlines сообщила, что рейсы из Украины будут восстановлены 24 мая. Венгерская Wizz Аir готовится возобновить полеты с 23 мая, а я немецкая Lufthansa - с 1 июня.

"Уже с 24 мая Киев - 7 рейсов в неделю, уже с 25 мая Одесса - 3 рейса в неделю", - говорится в сообщении Czech Airlines.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцев вывозят на заработки за границу

Wizz Аir уже открыла для бронирования билеты на рейсы из Киева (Жуляны), Запорожья, Львова, Одессы и Харькова. Многие рейсы начнут осуществляться с июня.

Lufthansa дает забронировать рейсы из Киева только до Берлина.

Полноценное международное авиасообщение в течение этого лета в Украине не возобновится. Такой прогноз высказал глава МИД Дмитрий Кулеба. Пока что украинское небо принимает только чартерные рейсы, которые продолжают возвращать украинских граждан домой.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Международные авиакомпании готовятся возобновить рейсы в Украину». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
мая

Отменили оплату за обучение старшеклассников

Самое читаемое
Показали коллекцию сокровищ, которые прятал у себя электрик
Показали коллекцию сокровищ, которые прятал у себя электрик
 Просмотров: 16893
Мужу повезло: фитнес-модель вызывала восхищение и зависть сексуальными формами
Мужу повезло: фитнес-модель вызывала восхищение и зависть сексуальными формами
3
 Просмотров: 14085
&quot;Совкодрочерство и победобесие&quot; - российская школьница час стояла на гвоздях под военные песни
"Совкодрочерство и победобесие" - российская школьница час стояла на гвоздях под военные песни 5 Просмотров: 9639
Самая горячая девушка-арбитр в мире: фото сексуальной Каролины Бояр
Самая горячая девушка-арбитр в мире: фото сексуальной Каролины Бояр
11
 1 Просмотров: 8028
Как в Турции: отели начали публиковать цены на отдых
Как в Турции: отели начали публиковать цены на отдых
 Просмотров: 6471
Общество
Мир отмечает День матери: история праздника
Мир отмечает День матери: история праздника Просмотров: 63
Количество инфицированных Covid-19 в Украине перевалило за 15 тыс.
Количество инфицированных Covid-19 в Украине перевалило за 15 тыс. Просмотров: 567
В Литве разбился самолет, которым управлял мастер высшего пилотажа
В Литве разбился самолет, которым управлял мастер высшего пилотажа Просмотров: 639
"В карантине вечно жить нельзя" - врач-вирусолог
"В карантине вечно жить нельзя" - врач-вирусолог 1 Просмотров: 864
Сколько украинцев умерли от коронавируса за рубежом. Статистика МИД
Сколько украинцев умерли от коронавируса за рубежом. Статистика МИД Просмотров: 252
Больше всего комментируют
9
Билецкий с друзьями нас побил за поддержку Стерненко - заявление "азовцев"
5
"Совкодрочерство и победобесие" - российская школьница час стояла на гвоздях под военные песни
2
Украинский самолет разбился через несколько минут после взлета
2
Зеленский прибыл на границу с Россией
2
Зеленский ответил Грузии: Саакашвили - гражданин Украины
Голосов: 51180
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua