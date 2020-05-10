Международные авиакомпании готовятся возобновить рейсы в Украину

Czech Airlines возобновит авиасообщение с Украиной в мае. Фото: provse.today

Три международные авиакомпании вскоре восстановят авиасообщение с Украиной. Ранее рейсы отменили из-за карантина.

Чешская Czech Airlines сообщила, что рейсы из Украины будут восстановлены 24 мая. Венгерская Wizz Аir готовится возобновить полеты с 23 мая, а я немецкая Lufthansa - с 1 июня.

"Уже с 24 мая Киев - 7 рейсов в неделю, уже с 25 мая Одесса - 3 рейса в неделю", - говорится в сообщении Czech Airlines.

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Wizz Аir уже открыла для бронирования билеты на рейсы из Киева (Жуляны), Запорожья, Львова, Одессы и Харькова. Многие рейсы начнут осуществляться с июня.

Lufthansa дает забронировать рейсы из Киева только до Берлина.

Полноценное международное авиасообщение в течение этого лета в Украине не возобновится. Такой прогноз высказал глава МИД Дмитрий Кулеба. Пока что украинское небо принимает только чартерные рейсы, которые продолжают возвращать украинских граждан домой.