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пятница, 08 мая 2020 12:40

Чехия возобновит регулярные перелеты в Украину

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Чехия возобновит регулярные перелеты в Украину
Первые рейсы Прага-Киев должны начаться с 24 мая, когда закончится действие карантина pixabay.com

Czech Airlines в мае намерена перезапустить полеты из Праги в Киев и Одессу в числе первых направлений.

Об этом сообщается на официальном сайте авиаперевозчика.

В частности, рейсы Прага-Киев должны начаться с 24 мая, когда закончится действие карантина, установленного Правительством Украины.

При этом полеты между столицами двух стран внесены в расписание с частотой 7 раз в неделю.

В свою очередь рейсы Прага-Одесса Czech Airlines планирует перезапустить с 25 мая с частотой 3 раза в неделю.

Известно, что всего маршрутная сеть чешского авиаперевозчика на первом этапе перезапуска полетов будет включать в себя 7 маршрутов.

Кроме Киева и Праги, авиакомпания с 18 мая запустит рейсы в Амстердам, Франкфурт, Париж и Стокгольм, а с 25 мая — в Будапешт.

Полноценное международное авиасообщение в течение этого лета в Украине не возобновится. Такой прогноз высказал глава МИД Дмитрий Кулеба. Пока что украинское небо принимает только чартерные рейсы, которые продолжают возвращать украинских граждан домой.

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