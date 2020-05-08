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пятница, 08 мая 2020 21:45

Украинцев вывозят на заработки за границу

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Украинцев вывозят на заработки за границу
Украинских работников перевозят чартерами. Фото: Википедия

200 украинских работников вылетели в Австрию чартерным рейсом.

Украинцев перевозит латвийская авиакомпания "SmartLynx Airlines". Об этом сообщил вицепремьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко в Twitter.

"В Австрию вылетел латвийский чартер SmartLynxCom с 200 украинскими рабочими", - рассказал он.

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Пристайко также выразил надежду, что вскоре все логистические вопросы будут решаться без необходимости дополнительной координации со стороны правительства.

Авиакомпания МАУ получила заказ на чартерные рейсы для украинских работников в пять стран. Украинцев хотят перевезти в Германию, Великобританию, Финляндию, Швецию и Польшу.

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Дата
08
мая

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  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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