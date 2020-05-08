Украинцев вывозят на заработки за границу

Украинских работников перевозят чартерами. Фото: Википедия

200 украинских работников вылетели в Австрию чартерным рейсом.

Украинцев перевозит латвийская авиакомпания "SmartLynx Airlines". Об этом сообщил вицепремьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко в Twitter.

"В Австрию вылетел латвийский чартер SmartLynxCom с 200 украинскими рабочими", - рассказал он.

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Пристайко также выразил надежду, что вскоре все логистические вопросы будут решаться без необходимости дополнительной координации со стороны правительства.

До Австрії вилетів латвійський чартер @SmartLynxCom з 200 українськими робітниками. Сподіваюся невдовзі усі логістичні питання будуть вирішуватися без потреби додаткової координації з боку Уряду. А поки дякую за злагоджену роботу @MFA_Ukraine @minfrastucture @MFA_Austria — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) May 8, 2020

Авиакомпания МАУ получила заказ на чартерные рейсы для украинских работников в пять стран. Украинцев хотят перевезти в Германию, Великобританию, Финляндию, Швецию и Польшу.