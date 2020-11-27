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пятница, 27 ноября 2020 13:50

Места захоронения украинских эмигрантов можно найти на специальном ресурсе

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Места захоронения украинских эмигрантов можно найти на специальном ресурсе
Пользователи могут найти информацию о могиле определенного человека по имени и фамилии, дате или месту рождения или смерти. Фото: pixabay

Онлайн-сервис с помощью которого можно отследить места захоронений украинских эмигрантов создали Министерство иностранных дел Украины и Украинский институт национальной памяти (УИНП).

На 287 кладбищах по всему миру в общем доступе расположены 2645 захоронений украинской политической и художественной элиты, сообщает пресс служба МИД Украины.

Адрес ресурса - necropolis.uinp.gov.ua.

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На нем пользователи могут найти информацию о могиле определенного человека по имени и фамилии, дате или месту рождения или смерти. Также можно посмотреть расположение могил или определенного кладбища на карте. При этом каждой персоналии на сайте посвящена отдельная страница.

"Онлайн платформа будет способствовать возрождению исторической памяти украинской нации, и держать актуальной информацию об объектах, нуждающихся в уходе и благоустройстве", - добавили в МИД.

Сквер в честь генерала армии Украинской Народной Республики Марка Безручко появился в польском Гданьске. Об этом сообщает посольство Украины в Польше в Facebook.

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