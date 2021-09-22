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Мэр Ивано-Франковска заявил о 80% вакцинированных в школах и садиках

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Мэр Ивано-Франковска заявил о 80% вакцинированных в школах и садиках
Марцинкив заявил, что в Ивано-Франковску все школы и детсады вакцинированы на 80%. Фото: pixabay.com

Все школы и детские сады Ивано-Франковска достигли показателя 80% вакцинированных сотрудников.

Об этом заявил городской глава Руслан Марцинкив.

"Все школы и сады вакцинированы и работают в обычном режиме. Спасибо за понимание. Мы молодцы", - написал Марцинкив в Facebook.

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Руслан Марцинкив обещал 1 млн грн учебному заведению Ивано-Франковской общины, где первыми вакцинируются 100% педагогов. Деньги должны пойти на развитие инфраструктуры.

В желтой зоне эпидемической опасности учебные заведения могут работать, если преподавательский состав вакцинирован более чем на 80% хотя бы одной дозой вакцины.

В красной зоне можно будет работать этим заведениям, если все работники будут иметь Covid-сертификат. А он включает полный курс вакцинации или отрицательное ПЦР-тестирование каждые три дня, или данные о перенесенной болезни, дествительные шесть месяцев с момента последнего отрицательного ПЦР-теста, пояснил глава Минздрава Виктор Ляшко.

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