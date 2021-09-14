Ляшко рассказал о карантинных нововведениях. Как будут работать школы

Школы заработают по-новому в условиях карантинных изменений. Фото: objectiv.tv

Новые карантинные нормы обеспечат возвращение к "доковидной жизни".

Об этом сказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в эфире программы "Свобода слова".

"Правительство одобрило изменения в постановление, которым установлен адаптивный карантин на территории Украины. И этими изменениями мы начинаем возвращение к нормальной жизни, к жизни доковидной. Мы позволяем в "желтом", "оранжевом" и "красном" уровне эпидемической опасности позволить функционировать определенным сферам экономики во время этих карантинных ограничений", - сказал министр.

При "желтом" уровне устанавливались определенные ограничения, в частности, для массовых мероприятий, кинотеатров, фитнес-центров и бассейнов.

"Сегодня те изменения, которые мы предложили в постановлении, позволяют работать таким заведениям и с такими ограничениями, которые были для "желтого" уровня эпидемической опасности, или, в случае, если привиты 80% коллектива и приходят вакцинированные люди или в кинотеатр, или в спортзал, тогда можно эти ограничения не применять", - пояснил министр.

В "желтом" уровне учебные заведения могут работать, если преподавательский состав вакцинирован более чем на 80% хотя бы одной дозой вакцины.

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"В "красном" уровне эпидемической опасности можно будет работать этим заведениям, если все его работники будут иметь "ковидний" сертификат. А он включает полный курс вакцинации или ПЦР-тестирование каждые три дня, которое должно быть отрицательное, или данные о перенесенной болезни, которые держат 6 месяцев с момента последнего отрицательного ПЦР-тест ", - пояснил чиновник.

В случае выявления нарушений будут "жесткие административные вещи".

Ранее правительство одобрило изменения в постановление о карантине. Принятые изменения предусматривают, что Covid-сертификат будет две опции и содержать информацию о вакцинации, отрицательный результат тестирования или выздоровление от Covid-19. Так называемый "желтый" сертификат будет иметь информацию о первом прививки, а "зеленый" - о полном курсе.