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пятница, 21 июня 2019 19:05

Медведчуку пытаются найти место во власти

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Медведчуку пытаются найти место во власти
Путин рассказал, что встречался со своим кумом Медведчуком Фото: kievpravda.com

Президент России Владимир Путин пытается найти место при украинском президенте для политика Виктора Медведчука.

Об этом Gazeta.ua рассказал политолог Виктор Небоженко.

Во время "прямой линии" Путин рассказал, что встречался со своим кумом Медведчуком, чтобы поговорить об освобождении украинцев, находящихся в тюрьмах РФ.

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"Упоминание о Медведчуке должно было поднять ему рейтинг. Но не учел то, что украинцы не очень любят, когда им что-то советуют. Впервые подобное он попытался выкинуть в 2004 году. Дал украинским журналистам интервью о том, что надо выбирать Януковича, а не Ющенко. Социологические исследования затем показали, что это заявление ударило по рейтингу именно Виктора Федоровича. После поражения Порошенко сейчас не понятно, где место Медведчука в президентской власти. Если он останется только депутатом, будет мало пользы для Путина. Поэтому это проблема для Кремля - ​​включить Медведчука в структуру власти Украины", - сказал Небоженко.

Журналистка Татьяна Даниленко назвала общенациональной проблемой скупки пророссийским олигархом Виктором Медведчуком украинских новостных телеканалов.

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