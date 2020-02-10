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понедельник, 10 февраля 2020 17:13

Маленькой уманчанке на срочную операцию по удалению опухоли нужно 163 тыс. грн

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Маленькой уманчанке на срочную операцию по удалению опухоли нужно 163 тыс. грн
Маргарита Никонец нуждается в срочном лечении. Фото: Инна Скакун

2-летняя Маргарита Никонец из Умани находится в областном онкодиспансере. В девочки недифференцированная опухоль головного мозга. Операцию по удалению могут сделать в институте нейрохирургии в Москве. Ее стоимость составляет 163 тыс.грн.

"Маргаритка заболела в три месяца. С тех пор она борется за свою жизнь. Мы ездим по больницам. У нее недифференцированная опухоль головного мозга, шунтируемой гидроцефалия, судорожный синдром. Доченька перенесла множество химиотерапии, реанимаций, боли и страданий. Маргаритку лечили в областном онкодиспансере и в институте нейрохирургии имени Ромоданова. Мы ездили на консультацию в аналогичный институт в Москву. Врачи говорили, что опухоль не операбельна. Но за последнее МРТ и анализы сказали, что можно удалять. В Украине такую ​​операцию не делают, потому что нет соответствующего оборудования. Надо ехать в Москву. Нас там ждут 18 февраля. За такой короткий срок, надо собрать 163 тысячи гривен. Для меня эта сумма не подъемная. Муж умер, когда Маргаритке было восемь месяцев. Вследствие всех переживаний за ребенка у него случился инсульт. Я имею еще 11-летнего сына Андрюшу. Поэтому на лечение своей дочери вынуждена просить помощи у неравнодушных людей. Буду благодарна за каждую гривну", - рассказывает Gazeta.ua мать Инна Скакун.

Реквизиты для помощи:
карта Приватбанка: 4149 4996 4236 9860 (Скакун Инна Владимировна).

Автор: Любовь Карнарук
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