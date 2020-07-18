Люди выходили из туннеля пешком: трамвай сломался между двумя станциями

Вагон остановился прямо в тоннеле. Фото: 1kr.ua

В субботу, 18 июля, в Кривом Роге сломался вагон скоростного трамвая - пассажиры выходили из тоннеля самостоятельно.

Сейчас причины поломки не установлены. Об этом сообщает "Первый Криворожский".

Как сообщают свидетели, трамвай сломался в тоннеле между станциями метро "Мудреная" и "Бульвар Вечерний".

"Среди пассажиров были пенсионеры и дети. Всех провели через туннель, пассажиров должен был забрать другой вагон", - говорится в сообщении.

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По состоянию на 15:00, движение трамваев восстановили.

1 июня, в Киеве неизвестный позвонил в полицию сообщить, что находится на мосту Метро и собирается его взорвать. Очевидцы сообщали, что в взрывателя в руке пакет, из которого торчит шнур, подключенный к пульту в руке.



