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среда, 19 февраля 2020 18:05

Львовяне готовы жечь шины, лишь бы не допустить в госпиталь эвакуированных из Китая

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Львовяне готовы жечь шины, лишь бы не допустить в госпиталь эвакуированных из Китая
К воротам госпиталя ветаранив войн и репрессированных в городе Винники Львовской принесли шины в знак протеста против размещения эвакуированных из Китая украинском. Фото: zaxid.net

В райцентре Винники Львовской области протесты: люди перекрыли подъезд к госпиталя ветеранов войн и репрессированных, потому что боятся, что к ним привезут на карантин эвакуированных из Уханя украинский. В медицинское учреждение свезли шины, которые угрожают зажечь, если власть не прислушивается.

Акция началась в 14 часов, сообщает zaxid.net.

Отмечается, что паника началась в среду утром, когда из госпиталя начали эвакуировать пациентов. Протестировать вышли даже некоторые работники больницы.

Заместитель председателя Львовской ОГА Иван Собко во время брифинга 19 февраля отметил, что нет никаких распоряжений о необходимости в размещении украинский из Китая на территории Львовщины. По его словам, это были учения, то есть, отдельные медучреждения, по поручению МЗ, перевели в состояние так называемой усиленной готовности.

"Также поручено внести две медицинские учреждения в перечень таких, на базе которых должны быть проведены симуляционные обучения для медперсонала и других касательных подразделений, которые могут быть привлечены в случае необходимости. Это областная инфекционная больница и госпиталь в Винниках", - заявил чиновник.

Генеральный директор госпиталя Максим Прикупенко подтвердил, что эвакуация произошла из-за симуляционные обучения и паника безосновательна. Пациентов, которые должны быть выписаны, выписали домой, а остальные - перевели в другие лечебные учреждения области и города. Он добавил, что заведение не готов принять людей на карантин и к ним украинском точно не привезут.

"Для того, чтобы обеспечить места для пациентов, которые бы, возможно, могли пострадать, если самолет сел бы во Львове и то бы случилось чрезвычайное, то госпиталь мог бы принять пациентов, которые получили травмы для проведения рентген, операций ... У меня есть информация , что к нам на карантин пациентов с самолета не привезут. Заведение не готов принять людей на карантин ", - пояснил Прикупенко.

Кроме того, мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что разговаривал с министром МЗ Звездной Скалецкий и заверил, что никто Украинской из Китая на Львовщине не эвакуирует.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Минздраве отказалась называть места, где разместят эвакуированных из Уханя

По словам Садового, пока нет конкретного заведения, в который отвезут эвакуированных. Этот вопрос решится, когда станет известно, сколько людей вернутся из Китая в Украину.

Протестующие заблокировали на территории госпиталя, кроме медицинского транспорта, еще и съемочную группу телеканала "1+1. Об этом сообщила в соцсети журналистка"ТСН" Наталья Волосацкая. Позже она добавила, что им удалось уехать.

Утром 19 февраля из аэропорта "Борисполь" вылетел самолет авиакомпании SkyUp, которым эвакуируют украинский из китайского города Ухань.

Эвакуированных из китайского Уханя украинский готовы разместить в больнице районного центра Мироновка Киевской области. О готовности учреждения принять украинцев на карантин сообщила Минздраву Киевская областная государственная администрация.

В то же время, на Тернопольщине директор санатория "Медоборы" из-за давления местной общины отказался принимать на карантин эвакуированных из Китая людей. Чиновник сообщал ранее, что достиг предварительных договоренностей с руководством государства о размещении карантинных пациентов. Однако сотрудники санаторного заведения устроили акцию протеста и категорически отказались в таком случае выходить на работу.

Депутаты Гостомельского поселкового совета против того, чтобы эвакуированных из города Ухань размещали в Киевской больницы №2.

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