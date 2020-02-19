Самолет, который заберет украинцев из Уханя, сел в аэропорту Алматы

Утром 19 февраля из аэропорта Борисполь вылетел самолет авиакомпании SkyUp, которым эвакуируют украинцев из китайского города Ухань.
На системе мониторинга авиаперелетов flightradar можно увидеть трафик воздушного судна.
Самолет должен был вылететь из Борисполя в 02:50 часа, но взлетел в 3:01 - позже на 11 минут.
Из Украины борт, перелетев Черное море, последовал в Казахстан. Для дозаправки совершил посадку в аэропорту Алматы. Оттуда самолет направится к Уханю.
Из этого города, где объявлена эпидемия нового коронавируса, воздушным транспортом эвакуируют украинцев и 11 граждан других стран - всего 58 человек.
Планируются, что авиасудно с нашими гражданами вернется в Украину 20 февраля.
Всего за два дня самолет преодолеет расстояние около 14 тыс. км.
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Руководительница МОЗ Зоряна Скалецкая отказалась рассказывать, где разместят украинцев и иностранцев, которых эвакуируют из китайского Уханя. Известно лишь, что их будет охранять Нацгвардия.
Алгоритм эвакуации и дальнейшей обсервации согласовали с правительственным оперативным штабом, в котором задействованы специалисты Министерства здравоохранения и Центра общественного здоровья, ДСНС, Национальной полиции, Национальной гвардии, Министерства инфраструктуры, Министерства иностранных дел и других министерств и ведомств.
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