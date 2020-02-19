Самолет, который заберет украинцев из Уханя, сел в аэропорту Алматы

Утром 19 февраля из аэропорта Борисполь вылетел самолет авиакомпании SkyUp, которым эвакуируют украинцев из китайского города Ухань.

На системе мониторинга авиаперелетов flightradar можно увидеть трафик воздушного судна.

Автор: Скриншот с сайта flightradar24.com Самолет по пути к Уханю совершил промежуточную посадку в Алматы

Самолет должен был вылететь из Борисполя в 02:50 часа, но взлетел в 3:01 - позже на 11 минут.

Из Украины борт, перелетев Черное море, последовал в Казахстан. Для дозаправки совершил посадку в аэропорту Алматы. Оттуда самолет направится к Уханю.

Из этого города, где объявлена эпидемия нового коронавируса, воздушным транспортом эвакуируют украинцев и 11 граждан других стран - всего 58 человек.

Планируются, что авиасудно с нашими гражданами вернется в Украину 20 февраля.

Всего за два дня самолет преодолеет расстояние около 14 тыс. км.

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Руководительница МОЗ Зоряна Скалецкая отказалась рассказывать, где разместят украинцев и иностранцев, которых эвакуируют из китайского Уханя. Известно лишь, что их будет охранять Нацгвардия. Алгоритм эвакуации и дальнейшей обсервации согласовали с правительственным оперативным штабом, в котором задействованы специалисты Министерства здравоохранения и Центра общественного здоровья, ДСНС, Национальной полиции, Национальной гвардии, Министерства инфраструктуры, Министерства иностранных дел и других министерств и ведомств.