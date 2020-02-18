В Минздраве отказалась называть места, где разместят эвакуированных из Уханя

Скалецкая: "Власть своих граждан в опасности не оставляет". Фото: Укринформ

Руководительница МОЗ Зоряна Скалецкая отказалась рассказывать, где разместят украинцев и иностранцев, которых эвакуируют из китайского Уханя.

Известно лишь, что их будет охранять Нацгвардия, сообщила Скалецкая на брифинге.

По ее словам, есть 4 места, где могут разместить эвакуированных из провинции Хубэй. Сколько из них в итоге используют, пока неизвестно, поскольку все будет зависеть от количества эвакуированных. С "соображений безопасности" она отказалась называть, какие именно это пункты и где они расположены.

Также Скалецкая отказалась говорить, куда именно прилетит самолет с эвакуированными из Уханя.

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"Украина, украинское правительство, украинская власть своих граждан в беде, в опасности не оставляет. Мы полностью работаем и готовы к эвакуации украинских граждан в Украину. Мы полностью действуем согласно инструкции, утвержденной оперативным штабом правительства", - отметила руководительница МОЗ.

Напомним, из-за возможного размещения эвакуированных украинцев в одном из санаториев на Тернопольщине в селе на Микулинце, расположенного рядом, устроили акцию протеста. Вылет самолета для эвакуации украинцев из Уханя запланирован на 02.50 19 февраля. Украина планирует вывезти из Уханя 58 человек. 11 из них - иностранцы. Эвакуацию проведет гражданский самолет авиакомпании SkyUp.