Мы готовы к отправке самолета и принятия в Украине эвакуированных из Китая - Скалецкая

Украина полностью готова к принятию граждан, эвакуированных из Китая и обеспечению безопасности как этих граждан, так и остального населения страны. Об этом на брифинге в Кабинете Министров заявила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

"Мы готовы к отправке самолета и его возвращения. Экипаж и команда, которая будет с ним лететь, прошли соответствующее обучение", - отметила Скалецкая.

Она подчеркнула, что в самолет для эвакуации будут допущены только здоровые граждане. "Их проверку будут осуществлять как местные медицинские работники в Китае, так и украинские специалисты, которые летят с ними. Будет осуществляться проверка симптоматики, которая характерна для респираторных заболеваний", - уточнила глава Минздрава Украины.

Она также сообщила, что все лица, которые будут находиться в самолете, получат необходимые средства безопасности. Это касается как экипажа и команды, которая будет сопровождать перелет, так и эвакуированных граждан.

"Мы достаточно всех необходимых средств, чтобы обеспечить эпидемиологическую безопасность, предусмотренную нормами украинского законодательства и международными санитарными правилами, как во время пребывания в полете, так и в месте пребывания в Украине", - отметила министр.

Алгоритм эвакуации и дальнейшей обсервации согласовано правительственным оперативным штабом, в котором задействованы специалисты Министерства здравоохранения и Центра общественного здоровья, ДСНС, Национальной полиции, Национальной гвардии, Министерства инфраструктуры, Министерства иностранных дел и других министерств и ведомств.

Ожидается, что самолет отправится из Борисполя ночью 19 февраля и вернется в Украину 20 февраля, после чего все присутствующие на борту будут изолированы в отдельном месте пребывания в течение двух недель.

Всего, по словам Скалецкий, обязательную 14-дневную обсервацию пройдут около 100 человек, среди которых члены экипажа, команда, которая будет сопровождать самолет, 49 граждан Украины, которых пригласили на эвакуацию и около 25 иностранцев, за эвакуацией которых в Украину обратились иностранные государства . Они будут находиться в изоляции и получать необходимый уход по стандартам Всемирной организации здравоохранения и стандартам всех стран, которые проводят эвакуацию своих граждан из Китая.

"Когда мы говорим, что возвращаем в Украину здоровых граждан, мы должны это воспринимать с радостью, поскольку на сегодня они нуждаются в чувстве безопасности. Безопасность мы можем им предоставить в Украине. И мы это сделаем. Мы сделаем это как во время перелета, так и во время пребывания в Украине", - подчеркнула Скалецкая.

Напомним, ранее Зоряна Скалецкая в видеообращении заявила, что самый страшный вирус в мире - это паника и призвала не распространять слухи и фейки, а проверять информацию на сайтах Министерства здравоохранения и Центра общественного здоровья Украины.