Мы готовы к отправке самолета и принятия в Украине эвакуированных из Китая - Скалецкая

 
Ексклюзивы
1/5
Говорить, что у Гончарука "пропало все", как у Тимошенко, рано
Говорить, что у Гончарука "пропало все", как у Тимошенко, рано
Просмотров: 621
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Просмотров: 810
"Россия продвигает свои оккупационные идеи через усталую Европу" - эксперт о Мюнхенскую конференцию по безопасности
"Россия продвигает свои оккупационные идеи через усталую Европу" - эксперт о Мюнхенскую конференцию по безопасности
2 Просмотров: 1026
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
6 Просмотров: 5535
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
Просмотров: 2457
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Просмотров: 954
Что будет с ценами в Украине
Что будет с ценами в Украине
1 Просмотров: 1413
Несут ли ответственность граждане СССР за то, что добровольно жили в той стране - Дробович
Несут ли ответственность граждане СССР за то, что добровольно жили в той стране - Дробович
Просмотров: 2277
Авакова сейчас не уволят. Эксперт назвал причины
Авакова сейчас не уволят. Эксперт назвал причины
1 Просмотров: 2466
Какой должна быть зарплата, чтобы украинцы не ехали на заработки
Какой должна быть зарплата, чтобы украинцы не ехали на заработки
Просмотров: 5391
Фото
Все фото
4
8
3
19
7
Как выглядит коронавирус под микроскопом
Как выглядит коронавирус под микроскопом
Запретили проводить свадьбы и похороны
Запретили проводить свадьбы и похороны
Из-за редкой патологии женщину считают ведьмой
Из-за редкой патологии женщину считают ведьмой
Медсестрам в Ухане обрезают волосы и бреют виски: зачем
Медсестрам в Ухане обрезают волосы и бреют виски: зачем
Китайцы надевают пластиковые фляги на голову, чтобы не заразиться коронавирусом
Китайцы надевают пластиковые фляги на голову, чтобы не заразиться коронавирусом
Видео
Все видео
Мужчина узнал, что прожил 20 лет с зубом в носу
Мужчина узнал, что прожил 20 лет с зубом в носу
Анита Луценко показала упражнение, которое держит мышцы тела в тонусе
Анита Луценко показала упражнение, которое держит мышцы тела в тонусе
Фитнес-тренер Анита Луценко показала идеальное упражнение для людей с пассивным образом жизни
Фитнес-тренер Анита Луценко показала идеальное упражнение для людей с пассивным образом жизни
Какие самые распространенные ошибки правильного питания совершают во время похудения
Какие самые распространенные ошибки правильного питания совершают во время похудения
Фитнес-тренер Анита Луценко показала действенные упражнения для ягодиц и стального пресса
Фитнес-тренер Анита Луценко показала действенные упражнения для ягодиц и стального пресса
Интервью
1/5
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Просмотров: 801
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Просмотров: 954
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Просмотров: 981
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Просмотров: 2547
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
3 Просмотров: 1224
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
18 февраля 2020
Просмотров: 162
Лідери роздягальні тренерами не стають
У радянські часи був тип "розумного роботяги". Він добре знав свою справу, допомагав давати план і тому спокійно посилав подалі безпосереднє ...
вторник, 18 февраля 2020 21:28

Мы готовы к отправке самолета и принятия в Украине эвакуированных из Китая - Скалецкая

  Комментировать
Мы готовы к отправке самолета и принятия в Украине эвакуированных из Китая - Скалецкая

Украина полностью готова к принятию граждан, эвакуированных из Китая и обеспечению безопасности как этих граждан, так и остального населения страны. Об этом на брифинге в Кабинете Министров заявила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

"Мы готовы к отправке самолета и его возвращения. Экипаж и команда, которая будет с ним лететь, прошли соответствующее обучение", - отметила Скалецкая.

Она подчеркнула, что в самолет для эвакуации будут допущены только здоровые граждане. "Их проверку будут осуществлять как местные медицинские работники в Китае, так и украинские специалисты, которые летят с ними. Будет осуществляться проверка симптоматики, которая характерна для респираторных заболеваний", - уточнила глава Минздрава Украины.

Она также сообщила, что все лица, которые будут находиться в самолете, получат необходимые средства безопасности. Это касается как экипажа и команды, которая будет сопровождать перелет, так и эвакуированных граждан.

"Мы достаточно всех необходимых средств, чтобы обеспечить эпидемиологическую безопасность, предусмотренную нормами украинского законодательства и международными санитарными правилами, как во время пребывания в полете, так и в месте пребывания в Украине", - отметила министр.

Алгоритм эвакуации и дальнейшей обсервации согласовано правительственным оперативным штабом, в котором задействованы специалисты Министерства здравоохранения и Центра общественного здоровья, ДСНС, Национальной полиции, Национальной гвардии, Министерства инфраструктуры, Министерства иностранных дел и других министерств и ведомств.

Ожидается, что самолет отправится из Борисполя ночью 19 февраля и вернется в Украину 20 февраля, после чего все присутствующие на борту будут изолированы в отдельном месте пребывания в течение двух недель.

Всего, по словам Скалецкий, обязательную 14-дневную обсервацию пройдут около 100 человек, среди которых члены экипажа, команда, которая будет сопровождать самолет, 49 граждан Украины, которых пригласили на эвакуацию и около 25 иностранцев, за эвакуацией которых в Украину обратились иностранные государства . Они будут находиться в изоляции и получать необходимый уход по стандартам Всемирной организации здравоохранения и стандартам всех стран, которые проводят эвакуацию своих граждан из Китая.

"Когда мы говорим, что возвращаем в Украину здоровых граждан, мы должны это воспринимать с радостью, поскольку на сегодня они нуждаются в чувстве безопасности. Безопасность мы можем им предоставить в Украине. И мы это сделаем. Мы сделаем это как во время перелета, так и во время пребывания в Украине", - подчеркнула Скалецкая.

Напомним, ранее Зоряна Скалецкая в видеообращении заявила, что самый страшный вирус в мире - это паника и призвала не распространять слухи и фейки, а проверять информацию на сайтах Министерства здравоохранения и Центра общественного здоровья Украины.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Мы готовы к отправке самолета и принятия в Украине эвакуированных из Китая - Скалецкая». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
февраля

Серийный убийца задушил 49 женщин

Застрелили украинского садовника, который владел уникальной коллекцией яблонь

Разведчица начала сливать секретные документы

У крестьян начали отбирать землю

Расстрел Майдана: шестая годовщина самых трагических дней Революции достоинства

Вышла повесть о рабе-беглеце

Президент побыл на посту 45 минут

Нобелевский лауреат придумал новый термин

Эмблема Ferrari принадлежала погибшему летчику-асу

Самое читаемое
Один насиловал, другие держали: компания надругалась над женщиной
Один насиловал, другие держали: компания надругалась над женщиной Просмотров: 35982
Портрет Зеленского повесили в лифте. Какой была реакция украинцев
Портрет Зеленского повесили в лифте. Какой была реакция украинцев
 1 Просмотров: 30978
Пропавшую 5-летнюю девочку нашли мертвой
Пропавшую 5-летнюю девочку нашли мертвой 1 Просмотров: 18666
Показали самый изысканный цвет интерьера для гостиной
Показали самый изысканный цвет интерьера для гостиной
12
 Просмотров: 18243
Ученые вычислили, откуда пошел китайский вирус
Ученые вычислили, откуда пошел китайский вирус Просмотров: 17623
Здоровье
В ловушке: на круизном лайнере коронавирусом заразились более 500 человек
В ловушке: на круизном лайнере коронавирусом заразились более 500 человек Просмотров: 612
Рассказали о состоянии украинцев, заразившихся коронавирусом
Рассказали о состоянии украинцев, заразившихся коронавирусом Просмотров: 666
Грипп унес жизнь еще одного человека
Грипп унес жизнь еще одного человека Просмотров: 477
Назвали эффективные против коронавируса препараты
Назвали эффективные против коронавируса препараты Просмотров: 2250
Подарок любимой на 8 марта – оздоровительный отдых и незабываемые впечатления в санатории "Подолье"
Подарок любимой на 8 марта – оздоровительный отдых и незабываемые впечатления в санатории "Подолье" Просмотров: 126
Больше всего комментируют
6
Зеленский: "Агрессор совершил провокацию. Вооруженные силы Украины дали достойный отпор"
5
"Я общаюсь с избирателями, с вами не хочу" - "слуга" нахамил журналистам
4
В прошлом году в Украине запретили фильм с участием Зеленского
3
"Нет причин возмущаться" - глава Мюнхенской конференции об Украине
2
Пресс-секретарь Зеленского начала строчить посты на русском и опозорилась
Голосов: 177
Голосование Кто должен представить Украину на Евровидении 2020 в Роттердаме?
  • Krutь
  • Jerry Heil
  • Go A
  • Девід Аксельрод
  • Khayat
  • Tvorchi
  • Кто-то из полуфиналистов Нацотбора
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua