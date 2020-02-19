Эвакуированных из Китая может принять Киевская водолечебница

Мироновская больница восстановительного лечения. Фото с сайта медицинского учреждения

Эвакуированных из китайского Уханя украинский готовы разместить в больнице районного центра Мироновка Киевской области. О готовности учреждения принять украинский на карантин сообщила Минздраву Киевская областная государственная администрация.

Об этом говорится в ответе Киевской ОГА "Украинским Новостям" на запрос об обустройстве в Киевской области карантинных зон.

Журналистав сообщили, что на территории области возможно размещение эвакуированных граждан в коммунальном некоммерческом предприятие Киевского областного совета "Областная больница восстановительного лечения", которая находится по адресу ул. Пироженко, 1 в городе Мироновка.

Как сообщают на сайте учреждения, это - водолечебница, где главным лечебным элементом являются родоновые ванны. Больница рассчитана на 75 коек, размещены в одно-, двух- - и четырехместных палатах, имеет пищеблок, прачечную и отдельную огражденную территорию.

Чтобы разместить в заведении на карантин эвакуированных людей, придется выписать 74 пациентов, которые на данный момент проходят там лечение.

Кроме того, неподалеку от медучреждения находится школа и детский сад, а на территории больницы постоянно проживает семья с детьми.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Гостомеле опасаются, что эвакуированных из Уханя подкинут в их больницу

Между тем, на Тернопольщине директор санатория "Медоборы" из-за давления местной общины отказался принимать на карантин эвакуированных из Китая людей. Чиновник сообщал ранее, что достиг предварительных договоренностей с руководством государства о размещении карантинных пациентов. Однако, сотрудники санаторного учреждения категорически отказались в таком случае выходить на работу.

Руководительница МОЗ Зоряна Скалецкая отказалась рассказывать, где разместят украинев и иностранцев, эвакуированных из китайского Уханя. По ее словам, есть 4 места, где могут разместить эвакуированных из провинции Хубэй. Сколько из них в итоге используют, пока неизвестно, поскольку будет зависеть от количества эвакуированных. Из "соображений безопасности" она отказалась называть, что именно это за пункты и где они расположены.