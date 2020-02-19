В Гостомеле опасаются, что эвакуированных из Уханя подкинут в их больницу

В Гостомеле не хотят принимать эвакуированных из Китая. Фото: REUTERS

Депутаты Гостомельского поселкового совета против того, чтобы эвакуированных из города Ухань размещали в Киевской больнице №2.

Соответствующее обращение было принято в связи с появлением в СМИ информации о том, что украинцев, которые прилетят из Китая, могут поместить на карантин в Киевскую туберкулезную больницу №2, которая находится в Гостомеле.

"18 февраля депутаты ГПС подписали обращение к руководству государственных учреждений и городскому голове Киева по недопущению размещения в Киевской больнице № 2 эвакуированных из города Ухань о прохождении карантина в связки с массовым распространением в Китае коронавируса", - говорится в сообщении.

В данной больнице нет условий и специальных отделений, которые обезопасили бы медицинский персонал от угрозы заражения коронавирусом.

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"Многие медработники учреждения проживают в Гостомеле, и они взволнованы, что могут стать носителями болезни среди жителей поселка", - отмечается в обращении.

Напомним, депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский обратился к министру здравоохранения с требованием не размещать эвакуированных из Китая украинцев в санатории, расположенном в Обуховском районе Киевской области.