Ликвидаторы посетили Чернобыльскую зону накануне 35-й годовщины: щемящая фотоподборка

Накануне 35-й годовщины Чернобыльской трагедии ликвидаторам аварии организовали экскурсию в зону отчуждения.

Об этом сообщила заместитель главы КГГА Марина Хонда.

Фото: КГГА

"Участники выезда посетили места своей службы и человеческого подвига, остановившего невидимого врага - радиацию - в самой масштабной техногенной катастрофе, обезопасив Украину и мир. В программу экскурсии входит посещение городов Чернобыль и Припять и смотровой площадки Чернобыльской АЭС", - отметила Хонда.

Подобные бесплатные экскурсии для ликвидаторов планируют сделать на постоянной основе.

Эту организовали в рамках совместной акции городских властей и Ассоциация чернобыльских туроператоров.

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26 апреля проходит 35 лет со дня Чернобыльской трагедии. Фотокорреспондент посетил Припять и показал, каким является полный боли и воспоминаний город.