Лето вернулось - погода сегодня изрядно удивит

В воскресенье в Украине ожидается теплая погода. На Юге и Востоке температура дойдет до + 28°С. В остальных регионах будет колебаться в пределах + 23-26 ° С.
Дождей не предвидится, сообщают в Укргидрометцентре.
В Киеве синоптики прогнозируют переменную облачность. Температура поднимется до + 25°С.
Бабье лето в Украине должно продержаться как минимум до конца следующей недели, по предварительным прогнозам. Однако в некоторых регионах в понедельник и вторник может пройти небольшой дождь. Дневная температура на следующей неделе тоже несколько снизится - до +20...23°С.
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Воскресное утро идеально подходит для приготовления вкусного и питательного завтрака. Gazeta.ua подготовила несколько рецептов из доступных продуктов, которые понравятся каждому и не отнимут много времени на приготовление.
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