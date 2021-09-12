Лето вернулось - погода сегодня изрядно удивит

В воскресенье в Украине ожидается теплая погода. На Юге и Востоке температура дойдет до + 28°С. В остальных регионах будет колебаться в пределах + 23-26 ° С.

Дождей не предвидится, сообщают в Укргидрометцентре.

В Киеве синоптики прогнозируют переменную облачность. Температура поднимется до + 25°С.

Автор: Укргидрометцентр 12 сентября в Украине будет тепло и сухо

Бабье лето в Украине должно продержаться как минимум до конца следующей недели, по предварительным прогнозам. Однако в некоторых регионах в понедельник и вторник может пройти небольшой дождь. Дневная температура на следующей неделе тоже несколько снизится - до +20...23°С.

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Воскресное утро идеально подходит для приготовления вкусного и питательного завтрака. Gazeta.ua подготовила несколько рецептов из доступных продуктов, которые понравятся каждому и не отнимут много времени на приготовление.