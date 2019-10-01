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вторник, 01 октября 2019 11:09

Лекарства в Украине подорожают на 15-30%

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Лекарства в Украине подорожают на 15-30%
Эксперты прогнозируют подорожание лекарств, например, "Корвалола", который есть едва ли не в каждом доме, в три раза. Фото: ar.volyn.ua

Лекарства в украинских аптеках могут подорожать на 15-30% до конца нынешнего года, прогнозируют эксперты фармацевтического рынка.

Об этом говорится в сюжете телепрограммы "Подробности недели", которая вышла в эфире телеканала "Интер".

"Минимальная корзина, наверное, подорожает примерно на 5% до конца этого года. Но когда мы с вами говорим о лекарствах эксклюзивных, бесспорно, там подорожание может быть и больше – и 10%, и 15%", - говорит член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Вице-президент Объединения организаций работодателей медицинской и микробиологической промышленности Украины Виктор Чумак прогнозирует рост цен на уровне 15%, а председатель Всеукраинского совета защиты прав и безопасности пациентов Виктор Сердюк допускает сезонное подорожание лекарств на 20-30%.

Среди причин подорожания Олег Пендзин называет ожидаемый рост расходов на жилищно-коммунальные услуги, аренду помещений и заработные платы. Что касается нынешнего усиления курса гривны к доллару – оно не приведет к удешевлению импортных лекарств. "Все импортеры закладывают в стоимость валютный риск, курс около 28 грн. за доллар", - объясняет Пендзин.

В телесюжете также сообщается о возможном росте цены на популярный седативный препарат "Корвалол" из-за того, что киевская компания "Фармак" пытается стать монопольным производителем этого лекарства.

"Копеечный "Корвалол", который есть едва ли не в каждом доме, может подорожать втрое. Один из заводов требует эксклюзивные права на препарат. Монопольное преимущество ему не предоставляют – и именно это является гарантией низкой цены "Корвалола", - рассказывают журналисты "Интера".

Адвокат Александр Мамуня в телесюжете объясняет, что два основных эффекта, к которым всегда приводит искусственная монополия – это повышение цены и ухудшение качества. "Мы это можем наблюдать на примере других индустрий в Украине. Когда мы знаем, что есть только один поставщик услуг, или только один производитель чего-то – и все жалуются на качество и высокую цену", - говорит он.

Аптечный рынок Украины в последнее время растет в среднем на 11% в год. В 2018 году через украинские аптеки было продано лекарств на $2,7 млрд.

"Корвалол" появился в СССР в 1959 году как аналог старого немецкого лекарства "Валокордин". Регистрационные удостоверения на него имели 70 советских фармпредприятий. Сегодня препарат с таким названием производят фармацевтические компании России, Украины, Беларуси, Казахстана и Узбекистана.

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01
октября

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