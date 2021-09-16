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четверг, 16 сентября 2021 15:42

Легендарная "Ракета" с пассажирами поплыла в Канев - фото
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Скоростной теплоход "Ракета" отправился сегодня во второй тестовый рейс из Киева в Канев Черкасской области. Дорога по Днепру в одну сторону заняла около 3 ч.

Судно повезло пассажиров, которых отобрали для специальных фокус-групп. Должны оценить удобство путешествия и поделиться мыслями - сколько такие туры должны стоить, заявляли накануне рейса в Государственном агентстве развития туризма. Со следующего года там планируют сделать такие поездки для туристов регулярными.

Пассажиров во время путешествия ожидают невероятные днепровские пейзажи, прохождения шлюзов и возможность сделать хорошие селфи на фоне речки. Gazeta.ua предлагает посмотреть фото со второго тестового тура "Ракеты" в Канев. Первый состоялся 12 сентября.

Теплоходом "Ракета" во время тестовых рейсов путешествуют пассажиры, которые были отобраны в специальные фокус-группы. Должны оценить уровень путешествия
Фото: Лилия МЫЦКО
Пассажиры скоростного теплохода с удовольствием рассматривают днепровское пейзажи за окном
Первые пассажиры скоростного теплохода входят в специальные фокус-группы, которые должны оценить уровень путешествия
Речное путешествие "Ракетой" из Киева в Канев занимает около 3 часов
Легендарная "Ракета" со следующего года должна возить пассажиров в Канев на постоянной основе. Однако сколько будут стоить билеты - пока неизвестно

Большой репортаж со скоростного теплохода читайте завтра на Gazeta.ua в 17:00. Узнаете интересные подробности из путешествия, его возможную будущую стоимость и впечатления пассажиров.

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Скоростные теплоходы "Ракета" имеют подводные крылья, которые позволяют им набирать скорость и маневрировать во время путешествия по рекам. Корабли начали изготавливать в СССР с 1957 года. К середине 1970-х выпустили около 400 судов. В Украине тогда речные пассажирские перевозки осуществляли более 150 "Ракет". В 1990-х этот вид транспорта признали экономически невыгодным и большинство рейсов были прекращены. Корабли распродали за границу. В 2018 году в Украине оставалось всего четыре таких скоростных теплохода, по сообщениям СМИ.

Автор: Лилия МЫЦКО
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