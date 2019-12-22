Лавров: Зеленский отказывался от разведения по всей линии соприкосновения

Зеленский назвал разведение по всей линии соприкосновения "очень отдаленной целью". Фото: Укринформ

В ходе "нормандской встречи" в Париже президент Украины Владимир Зеленский не поддержал разведение сил на Донбассе по всей линии соприкосновения.

"В Париже была фраза о том, что нормандские лидеры обращаются к Контактной группе с целью согласовать разведение сил и средств по всей линии соприкосновения. Эта фраза в этой бумаге была согласована уже месяц назад. Президент Зеленский сказал, что он не может это поддержать", — сказал глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в эфире "Первого канала".

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Он уточнил, что Зеленский назвал разведение по всей линии соприкосновения "очень отдаленной целью".

"Разведение, которое уже произошло в трех пунктах — Станице Луганской, Петровском и Золотом, заняло у него более пяти месяцев, поэтому, если экстраполировать, разведение с такой скоростью займет семь или даже десять лет", — добавил Лавров.

9 декабря в Париже состоялась встреча лидеров "нормандской четверки" по урегулированию ситуации на Донбассе. Главное, о чем договорились лидеры "нормандской четверки": разведение войск в трех районах до марта 2020 года;

обмен пленных до конца 2019 года;

полное прекращение огня до конца 2019 года;

продление действующего закона об особом статусе для Донбасса;

расширение мандата СММ ОБСЕ;

следующая встреча в "нормандском формате" состоится до марта 2020 года.