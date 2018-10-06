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Kyiv вместо Kiev: Климкин похвалил иностранное СМИ

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Kyiv вместо Kiev: Климкин похвалил иностранное СМИ
Климкин похвалил ВВС за корректное использование названия украинской столицы. Фото: LIGA.net

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отметил корректное употребление англоязычного названия Киев британским вещателем BBC.

Министр предположил, что корректное название Киева является следствием онлайн-кампании МИД, сообщает "Европейская правда".

В своем Twitter Климкин опубликовал скрин материала BBC от 4 октября, в котором говорится об обвинениях российской разведки в кибердеятельности. В тексте название украинской столицы написано согласно украинской языковой традиции – Kyiv.

"Рад видеть, что BBC вероятно услышало что-то о нашей медиа-кампании #CorrectUA и правильно называет название нашей столицы: #KyivNotKiev. Спасибо вам", – написал глава украинской дипломатии.

Однако министр отметил, что с корректным написанием украинских городов в BBC пока не все идеально. "Но есть проблемы с Одессой. Ничего, шаг за шагом", – написал Климкин, имея в виду использованное в материале название Odessa.

Напомним, МИД Украины совместно с Центром стратегических коммуникаций StratCom Ukraine начали онлайн-кампанию #CorrectUA, в рамках которой планируют обращаться к иностранным СМИ с целью корректировки правописания города Киев – #KyivNotKiev.

В рамках кампании ежедневно на страницах МИД Украины в Facebook и Twitter будут появляться посты, которые содержат случаи некорректного употребления названия Киев как Kiev ведущими иностранными СМИ, такими как The New York Times, BBC, Reuters и другие.

Заметим, утверждать, что корреспонденты BBC исправили написание Киева в связи с эффективностью кампании МИД с уверенностью, нельзя. Ведь в прошлом в материалах на портале www.bbc.co.uk вариант Kyiv тоже употреблялся, хотя и значительно реже, чем Kiev.

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