Кремль проигрывает. Неделя в цитатах от Gazeta.ua

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"Кремль проигрывает. Украина стала для России ловушкой. Причина эскалации на границе - в несовместимости структурных основ украинского и российской государственности. Украина может быть суверенной только дистанцируясь от РФ. Что означает движение в Европу. Это лишает России роли стержня в евразийском пространстве. Уход Украины невыносим для российской элиты, которая вслед за Путиным считает, что "русские и украинцы - один народ". Отсечение части этого народа - удар по российскому государству. Нынешнее обострение конфликта пока играет в пользу Киева, возрождая симпатии Запада к Украине и заставляя США подтвердить готовность помочь. Россия, начав играть мышцами и обещая "конец Украины", теряет и проигрывает. Может остаться в одиночестве в тени Китая.

Лидия ШЕВЦОВА, политолог, о наращивании российский военных сил на восточной границе Украины и в оккупированном Крыму

Украина может быть суверенной только дистанцируясь от РФ.

фото: Укринформ

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"Ну нашли у Павла Вовка и его брата-судьи деньги, а что дальше? В любой цивилизованной стране такой скандал вызвал бы немедленное отстранение на период следствия судей, которые участвовали в содеянном. Было бы оперативное расследование дела и привлечение виновных к уголовной ответственности. А у нас Высший совет правосудия не то, что увольнять, а даже временно отстранять Вовка и его приспешников единогласно отказывается.Вовка не могут даже задержать, потому что генпрокурор Ирина Венедиктова не обращается в ВРП за разрешением на такие действия".

Михаил ЖЕРНАКОВ, глава правления фонда DEJURE, о том, что 6 апреля НАБУ поймало с поличным двух адвокатов, которые обещали за $ 100 тыс. за голову ОАСК Павла Вовка решить вопрос с одним из судей. Во время обыска у них обнаружили более $ 3700000, € 840 тыс., 20 тыс. фунтов, 230 тыс. грн и 100 шекелей.

фото: пресслужба НАБУ

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"Кем я только ни был, но чтобы агентом ЦРУ? Это впервые. Видимо, сейчас всем ватным пропагандистам раздали различные методички. Потому что Лукаш совсем недавно говорила, что я не агент ЦРУ, агент СБУ

Сергей СТЕРНЕНКО, общественный активист, записал видеоблог после выхода из СИЗО, 23 февраля Сергея Стерненка приговорили к 7 годам и 3 месяцам тюрьмы с конфискацией половины имущества. После приговора люди трижды массово выходили на протест под Офис президента и у госдачи в Конча-Заспе, где живет президент Владимир Зеленский.

фото: hromadske.ua

"Идеи об "украинском российском" - это какая-то совсем плохая шутка. Зачем придумывать название для того, чего не существует?

Есть люди, которые говорят на русском - никто им этого не запрещает. А украинский - это не принуждение. Это круто и современно, это новый драйв, который дает новые возможности. Заметили, что все больше иностранцев говорят на украинском и изучают его? И не только потому, что украинцы вдохновляют мир, но и потому что Кремль маргинализирует русский пропагандой.

Павел КЛИМКИН, руководитель программ UIF, экс-министр иностранных дел Украины

Украинский - это круто и современно, это новый драйв

Все эти годы он просто был моей надеждой и опорой. Я и вся наша семья, и наша страна, и многие другие страны в таком долгу перед ним

Елизавета ІІ, королева Великобритании, о муже принце Филипе, который скончался 9 апреля, на 100-м году. Прожили в браке 74 года