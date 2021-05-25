Коронавирус забрал жизнь 249 украинцев: ситуация за минувшие сутки

 
Ексклюзивы
1/5
В Кабмине расписали шаги по утверждению украинского языка до 2030 года
В Кабмине расписали шаги по утверждению украинского языка до 2030 года
Просмотров: 180
Супермаркеты массово торгуют спаржей: сколько стоит модный продукт
Супермаркеты массово торгуют спаржей: сколько стоит модный продукт
Просмотров: 549
Люди умоляли о спасении: очевидец рассказала, как падал воздушный шар
Люди умоляли о спасении: очевидец рассказала, как падал воздушный шар
Просмотров: 756
Нардеп Шевченко не воспользовался шансом от Зеленского
Нардеп Шевченко не воспользовался шансом от Зеленского
Просмотров: 423
Насиловали, угрожали пистолетом и били: как живет Кагарлык через год после громкой истории
Насиловали, угрожали пистолетом и били: как живет Кагарлык через год после громкой истории
Просмотров: 1422
Мы обречены на соседство с Россией – Наталья Ворожбит о войне, "Плохих дорогах", и 10 лет жизни в Москве
Мы обречены на соседство с Россией – Наталья Ворожбит о войне, "Плохих дорогах", и 10 лет жизни в Москве
Просмотров: 900
День вышиванки, стычкы под судом и феерическое Евровидение - интересные фото за неделю
День вышиванки, стычкы под судом и феерическое Евровидение - интересные фото за неделю
Просмотров: 486
Есть 3 ч на спасение: какие симптомы указывают на инфаркт
Есть 3 ч на спасение: какие симптомы указывают на инфаркт
Просмотров: 2475
Газ может стоить на треть меньше - экономист
Газ может стоить на треть меньше - экономист
Просмотров: 792
Медреформа и зарплата врачей. Чем должен заняться Ляшко в правительстве
Медреформа и зарплата врачей. Чем должен заняться Ляшко в правительстве
1 Просмотров: 387
Фото
Все фото
14
5
13
3
28
Выстиранные пакеты и лук в чулках: какие странные привычки были в СССР
Выстиранные пакеты и лук в чулках: какие странные привычки были в СССР
Фонд Порошенко доставил помощь пенсионерам, многодетным семьям и семьям погибших воинов
Фонд Порошенко доставил помощь пенсионерам, многодетным семьям и семьям погибших воинов
Титушки, куча силовиков и зажженные файеры: Медведчуку пересматривают меру пресечения
Титушки, куча силовиков и зажженные файеры: Медведчуку пересматривают меру пресечения
Задержали вандала, который надругался над флагом Украины
Задержали вандала, который надругался над флагом Украины
Львов в вышиванках: колоритные фото
Львов в вышиванках: колоритные фото
Видео
Все видео
Показали символику ко Дню Независимости Украины
Показали символику ко Дню Независимости Украины
Мы обречены на соседство с Россией – Наталья Ворожбит о войне, "Плохих дорогах", и 10 лет жизни в Москве
Мы обречены на соседство с Россией – Наталья Ворожбит о войне, "Плохих дорогах", и 10 лет жизни в Москве
Наградили победителей Шевченковской премии
Наградили победителей Шевченковской премии
Новый лидер - кто после второго полуфинала Евровидения покорил YouTube
Новый лидер - кто после второго полуфинала Евровидения покорил YouTube
Кондуктор устроил себе дискотеку в салоне транспорта
Кондуктор устроил себе дискотеку в салоне транспорта
Интервью
1/5
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Просмотров: 1548
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Просмотров: 297
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет. Пришлось делать самой" - авторка книги об украинском языке
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет. Пришлось делать самой" - авторка книги об украинском языке
Просмотров: 360
"Дию" можно взломать. Вопрос в цене - эксперт
"Дию" можно взломать. Вопрос в цене - эксперт
Просмотров: 441
Рынок земли будет развиваться динамичнее при государственной поддержки фермеров - эксперт
Рынок земли будет развиваться динамичнее при государственной поддержки фермеров - эксперт
Просмотров: 63
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
23 мая 2021
Просмотров: 783
Важка хвороба
– Збираємо всім селом гроші для Дмитра, – каже Оксана. Її колишній однокласник був один із найзаможніших у селі поблизу Львова. 10 ...
вторник, 25 мая 2021 08:40

Коронавирус забрал жизнь 249 украинцев: ситуация за минувшие сутки

  Комментировать
Коронавирус забрал жизнь 249 украинцев: ситуация за минувшие сутки
Коронавирус в Украине обнаружили более чем в 2,1 млн. пациентов. Фото: pixabay.com

За последние сутки в Украине выявили 2608 новых больных коронавирусом. Из них детей – 129, медработников – 76. Госпитализировали 854 человека.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (402), Львовской (214), Запорожской (206), Киевской (170) и Днепропетровской (168) областях.

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 186 463 украинца. Умерли 49 685 пациентов, из них 249 – за последние сутки. Выздоровели 1 975 064 пациента, за последние сутки – 17 504.

Количество заболеваний/прививок в регионах за сутки:

Киев – 402/202;

Винницкая область – 47/391;

Волынская область – 92/111;

Днепропетровская область – 168/87;

Донецкая область – 75/342;

Житомирская область – 33/118;

Закарпатская область – 38/139;

Запорожская область – 206/144;

Ивано-Франковская область – 38/210;

Киевская область – 170/266;

Кировоградская область – 25/28;

Луганская область – 56/211;

Львовская область – 214/178;

Николаевская область – 139/154;

Одесская область – 75/326;

Полтавская область – 112/41;

Ровенская область – 139/96;

Сумская область – 32/0;

Тернопольская область – 53/99;

Харьковская область – 153/126;

Херсонская область – 22/32;

Хмельницкая область – 118/128;

Черкасская область – 106/23;

Черновицкая область – 39/158;

Черниговская область – 57/8.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ВОЗ предупредила о появлении нового смертоносного вируса

Ученые из Австралии изобрели новое лекарство от коронавируса. Во время исследований препарат показал эффективность на 99,9%. По словам ученых, испытания проводили на мышах. Лекарства предназначено именно для лечения коронавируса, а не для скорейшего выздоровления.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Коронавирус забрал жизнь 249 украинцев: ситуация за минувшие сутки». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
мая

Разрушили Запорожскую Сечь

В коммунистической стране сняли запрет на произведения Шекспира

Полицейский задушил Джорджа Флойда. Убийство повлекло массовые протесты

Хопкинс убедительно сыграл больного пенсионера

Треть населения планеты страдает болезнями, связанными со щитовидной железой

Мужчина расстрелял кредиторов и шесть часов держал заложников в машине

Самое читаемое
Скандальная Морозюк вызвала фурор фото в минибикини
Скандальная Морозюк вызвала фурор фото в минибикини
5
 Просмотров: 13131
Гороскоп на 24-30 мая: чем ошеломит май напоследок
Гороскоп на 24-30 мая: чем ошеломит май напоследок
 Просмотров: 10665
Мисс идеальная грудь захватила горячими фото
Мисс идеальная грудь захватила горячими фото
5
 Просмотров: 8739
Экс-супруга Dzidzio продемонстрировала стройные ноги и поделилась методом мотивации
Экс-супруга Dzidzio продемонстрировала стройные ноги и поделилась методом мотивации Просмотров: 6417
Проведут перерасчет пенсий: кому ждать доплат
Проведут перерасчет пенсий: кому ждать доплат Просмотров: 4968
Общество
Лукашенко за это ответит - США требуют немедленно освободить политзаключенных Беларуси
Лукашенко за это ответит - США требуют немедленно освободить политзаключенных Беларуси Просмотров: 126
ВНО по английскому языку начнется в 11:00
ВНО по английскому языку начнется в 11:00 Просмотров: 54
Задождит в трех областях, в остальные регионы пришла жара
Задождит в трех областях, в остальные регионы пришла жара Просмотров: 279
Гороскоп на 25 мая: во сколько часов дела пойдут лучше всего
Гороскоп на 25 мая: во сколько часов дела пойдут лучше всего
 Просмотров: 783
Народные приметы 25 мая. Какой цветок сегодня защитит от нечисти
Народные приметы 25 мая. Какой цветок сегодня защитит от нечисти Просмотров: 378
Больше всего комментируют
6
Путин готов обсуждать с Зеленским Крым
4
Принудительную посадку лайнера Ryanair сравнили с вагнергейтом
2
Нардеп от Слуг увлекся задержанием Протасевича
1
Коронавирус в Украине: как изменилась ситуация после выходных
1
Одиозного "слугу народа" Шевченко выгнали из фракции
Голосов: 56330
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть