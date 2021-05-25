Коронавирус забрал жизнь 249 украинцев: где больше всего больных

Коронавирус в Украине обнаружили более чем в 2,1 млн. пациентов. Фото: pixabay.com

За последние сутки в Украине выявили 2608 новых больных коронавирусом. Из них детей – 129, медработников – 76. Госпитализировали 854 человека.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (402), Львовской (214), Запорожской (206), Киевской (170) и Днепропетровской (168) областях.

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 186 463 украинца. Умерли 49 685 пациентов, из них 249 – за последние сутки. Выздоровели 1 975 064 пациента, за последние сутки – 17 504.

Количество заболеваний/прививок в регионах за сутки:

Киев – 402/202;

Винницкая область – 47/391;

Волынская область – 92/111;

Днепропетровская область – 168/87;

Донецкая область – 75/342;

Житомирская область – 33/118;

Закарпатская область – 38/139;

Запорожская область – 206/144;

Ивано-Франковская область – 38/210;

Киевская область – 170/266;

Кировоградская область – 25/28;

Луганская область – 56/211;

Львовская область – 214/178;

Николаевская область – 139/154;

Одесская область – 75/326;

Полтавская область – 112/41;

Ровенская область – 139/96;

Сумская область – 32/0;

Тернопольская область – 53/99;

Харьковская область – 153/126;

Херсонская область – 22/32;

Хмельницкая область – 118/128;

Черкасская область – 106/23;

Черновицкая область – 39/158;

Черниговская область – 57/8.

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Ученые из Австралии изобрели новое лекарство от коронавируса. Во время исследований препарат показал эффективность на 99,9%. По словам ученых, испытания проводили на мышах. Лекарства предназначено именно для лечения коронавируса, а не для скорейшего выздоровления.