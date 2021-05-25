Коронавирус забрал жизнь 249 украинцев: где больше всего больных

За последние сутки в Украине выявили 2608 новых больных коронавирусом. Из них детей – 129, медработников – 76. Госпитализировали 854 человека.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (402), Львовской (214), Запорожской (206), Киевской (170) и Днепропетровской (168) областях.
Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 186 463 украинца. Умерли 49 685 пациентов, из них 249 – за последние сутки. Выздоровели 1 975 064 пациента, за последние сутки – 17 504.
Количество заболеваний/прививок в регионах за сутки:
Киев – 402/202;
Винницкая область – 47/391;
Волынская область – 92/111;
Днепропетровская область – 168/87;
Донецкая область – 75/342;
Житомирская область – 33/118;
Закарпатская область – 38/139;
Запорожская область – 206/144;
Ивано-Франковская область – 38/210;
Киевская область – 170/266;
Кировоградская область – 25/28;
Луганская область – 56/211;
Львовская область – 214/178;
Николаевская область – 139/154;
Одесская область – 75/326;
Полтавская область – 112/41;
Ровенская область – 139/96;
Сумская область – 32/0;
Тернопольская область – 53/99;
Харьковская область – 153/126;
Херсонская область – 22/32;
Хмельницкая область – 118/128;
Черкасская область – 106/23;
Черновицкая область – 39/158;
Черниговская область – 57/8.
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Ученые из Австралии изобрели новое лекарство от коронавируса. Во время исследований препарат показал эффективность на 99,9%. По словам ученых, испытания проводили на мышах. Лекарства предназначено именно для лечения коронавируса, а не для скорейшего выздоровления.
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