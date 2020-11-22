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воскресенье, 22 ноября 2020 05:55

Коронавирус в Украине: в Херсонской области за сутки выросло количество выздоровевших

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Коронавирус в Украине: в Херсонской области за сутки выросло количество выздоровевших
167 человек находятся на самоизоляции, в больницы госпитализированы 23 человека. Фото: Pixabay

В Херсонской области за последние сутки зафиксировано 190 новых случаев Covid-19 и 228 случаев выздоровления.

Об этом в Facebook сообщил председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев.

"За последние сутки проведено 1429 ПЦР-исследований и 404 исследования методом ИФА на выявление коронавируса. Зафиксировано 190 новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания Covid-19, из которых 9 детей и 15 медицинских работников", - написал Гусев.

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Он отметил, что состояние больных удовлетворительное, 167 человек находятся на самоизоляции, в больницы госпитализированы 23 человека.

По его данным, за сутки в области умерли четыре человека, все они имели пневмонию и Covid-19. Поэтому сейчас в области 8549 лабораторно подтвержденных случаев заболевания на коронавирус.

В Украины 21 ноября обнаружили 14 580 новых случаев коронавирусной болезни Сovid-19. В частности, заболели 610 детей и 590 медработников.

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