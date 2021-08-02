Коронавирус в Украине: как изменилась ситуация после выходных

Всего в Украине провели более 11,4 млн ПЦР-тестирований. Фото: pixabay.com

За последние сутки в Украине выявили 265 новых больных коронавирусом. В частности, заболели 11 детей и 1 медработник.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (62), Одесской (30), Тернопольской (30), Винницкой (21) и Харьковской (17) областях.

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 253 534 человека. Умерли 52 955 пациентов, из них 4 – за последние сутки. Выздоровели 2 187 170 человек, за последние сутки – 176, сообщает Минздрав.

Лаборатории сделали 17 047 тестов на Covid-19. Из них методом ПЦР – 8 854, ИФА – 1 776. Также сделали 6 417 экспресс-тестов на антиген к вирусу. Всего в Украине провели более 11,4 млн ПЦР-тестирований.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев - 62 случая;

Винницкая область - 21 случай;

Волынская область - 2 случая;

Днепропетровская область - 9 случаев;

Донецкая область - 2 случая;

Житомирская область - 12 случаев;

Ивано-Франковская область - 1 случай;

Киевская область - 5 случаев;

Кировоградская область - 1 случай;

Луганская область - 6 случаев;

Львовская область - 12 случаев;

Николаевская область - 16 случаев;

Одесская область - 30 случаев;

Полтавская область - 2 случая;

Ровенская область - 4 случая;

Сумская область - 3 случая;

Тернопольская область - 30 случаев;

Харьковская область - 17 случаев;

Херсонская область - 11 случаев;

Хмельницкая область - 4 случая;

Черкасская область - 1 случай;

Черновицкая область - 10 случаев;

Черниговская область - 4 случая.

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В Украине разрешили вакцинировать детей от 12 лет. Прививать будут вакциной Comirnaty от Pfizer-BioNTech. Для получения прививки родители детей 12-15 лет или сами дети в возрасте 16-17 лет должны обратиться к педиатру или семейному врачу. Решение приняли после исследования компании Pfizer/BioNTech влияния Сovid-вакцины на детей и подростков.