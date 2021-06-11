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пятница, 11 июня 2021 08:34

Коронавирус в Украине: где обнаружили больше всего больных

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За последние сутки в Украине обнаружили 1 603 новых больных коронавирусом. Из них детей – 75, медработников – 72.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (217), Днепропетровской (121), Львовской (113), Киевской (105) и Запорожской (97) областях.

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 221 427 украинцев. Умерли 51 577 пациентов, из них 70 – за последние сутки. Выздоровели 2 120 780 человек, за последние сутки – 5 583, сообщает Минздрав.

Лаборатории провели 55 342 теста на коронавирус. Из них методом ПЦР – 25 837, ИФА – 10 741. Также сделали 18 764 экспресс-теста на антиген к вирусу. Всего в стране провели более 10,4 млн ПЦР-тестирований.

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Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев - 217 случаев;
Винницкая область - 35 случаев;
Волынская область - 52 случая;
Днепропетровская область - 121 случай;
Донецкая область - 83 случая;
Житомирская область - 27 случаев;
Закарпатская область - 27 случаев;
Запорожская область - 97 случаев;
Ивано-Франковская область - 18 случаев;
Киевская область - 105 случаев;
Кировоградская область - 11 случаев;
Луганская область - 20 случаев;
Львовская область - 113 случаев;
Николаевская область - 56 случаев;
Одесская область - 73 случая;
Полтавская область - 57 случаев;
Ровенская область - 92 случая;
Сумская область - 57 случаев;
Тернопольская область - 31 случай;
Харьковская область - 69 случаев;
Херсонская область - 42 случая;
Хмельницкая область - 41 случай;
Черкасская область - 60 случаев;
Черновицкая область - 31 случай;
Черниговская область - 68 случаев.

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Вся территория Украины перешла в зеленую зону карантина. Улучшение ситуации с Covid-19 в стране может обеспечить украинцам свободные поездки в Европейский Союз уже этим летом.

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Дата
11
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  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
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