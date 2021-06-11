Коронавирус в Украине: где обнаружили больше всего больных

За последние сутки в Украине обнаружили 1 603 новых больных коронавирусом. Из них детей – 75, медработников – 72.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (217), Днепропетровской (121), Львовской (113), Киевской (105) и Запорожской (97) областях.

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 221 427 украинцев. Умерли 51 577 пациентов, из них 70 – за последние сутки. Выздоровели 2 120 780 человек, за последние сутки – 5 583, сообщает Минздрав.

Лаборатории провели 55 342 теста на коронавирус. Из них методом ПЦР – 25 837, ИФА – 10 741. Также сделали 18 764 экспресс-теста на антиген к вирусу. Всего в стране провели более 10,4 млн ПЦР-тестирований.

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Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев - 217 случаев;

Винницкая область - 35 случаев;

Волынская область - 52 случая;

Днепропетровская область - 121 случай;

Донецкая область - 83 случая;

Житомирская область - 27 случаев;

Закарпатская область - 27 случаев;

Запорожская область - 97 случаев;

Ивано-Франковская область - 18 случаев;

Киевская область - 105 случаев;

Кировоградская область - 11 случаев;

Луганская область - 20 случаев;

Львовская область - 113 случаев;

Николаевская область - 56 случаев;

Одесская область - 73 случая;

Полтавская область - 57 случаев;

Ровенская область - 92 случая;

Сумская область - 57 случаев;

Тернопольская область - 31 случай;

Харьковская область - 69 случаев;

Херсонская область - 42 случая;

Хмельницкая область - 41 случай;

Черкасская область - 60 случаев;

Черновицкая область - 31 случай;

Черниговская область - 68 случаев.

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Вся территория Украины перешла в зеленую зону карантина. Улучшение ситуации с Covid-19 в стране может обеспечить украинцам свободные поездки в Европейский Союз уже этим летом.