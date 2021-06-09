Когда украинцы смогут свободно путешествовать по Евросоюзу. Назвали условие

Позитивность тестирований в Украине впервые соответствует рекомендациям ВОЗ. Фото: pixabay.com

Улучшение ситуации с Covid-19 в Украине может обеспечить жителям страны свободные поездки в Европейский Союз уже этим летом.

Количество положительных тестирований в Украине впервые соответствует рекомендациям ВОЗ и составляет менее 5%, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время заседания правительства.

"Этого удалось достичь благодаря массовому тестированию, а также уменьшению количества случаев заболеваемости. Такой уровень тестирований и ниспадающая динамика Covid-19 могут вывести Украину в ряд стран с благоприятной эпидситуацией по критериям Евросоюза, а это, в свою очередь, может обеспечить свободные поездки украинцев в страны ЕС уже летом этого года", - сказал он.

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Вся территория Украины перешла в зеленую зону карантина. За последние сутки в Украине обнаружили 1385 новых больных коронавирусом. Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 218 039 украинцев. Умерли 51 410 пациентов, из них 77 – за последние сутки. Выздоровели 2 108 684 человека, за последние сутки – 6962.