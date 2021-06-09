Covid-прививка без очереди: запустили предварительную запись на вакцинацию

Данные о вакцинации и международное свидетельство будут доступны в бесплатном приложении Helsi. Фото: pixabay.com

В Киеве запустили предварительную запись на вакцинацию против коронавируса в Международный выставочный центр.

Чтобы записаться на прививку, нужно выбрать удобный день и время для вакцинации, а затем отправить заявку на сайте Helsi.me. После этого пользователь получит смс с подтверждением деталей записи. Предварительная запись на вакцинацию пока доступна только в столице.

"Теперь все киевляне могут записаться на прививку в удобное время и не медлить в очередях под солнцем или дождем", - говорится в сообщении медицинского портала.

На входе в МВЦ нужно будет показать подтверждение вместе с паспортом и предварительно зарегистрированной заявкой на прививку в приложении "Дія".

Данные о вакцинации и международное свидетельство будут доступны в бесплатном приложении Helsi. Туда также придет напоминание о необходимости введения второй дозы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Херсонщине начали Covid-вакцинацию жителей Крыма. Адреса пунктов

Вся территория Украины перешла в зеленую зону карантина. За последние сутки в Украине обнаружили 1385 новых больных коронавирусом. Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 218 039 украинцев. Умерли 51 410 пациентов, из них 77 – за последние сутки. Выздоровели 2 108 684 человека, за последние сутки – 6962.