Коронавирус на Буковине: подсчитали количество инфицированных детей

По состоянию на 11 сентября, общая численность инфицированных коронавирусом людей в Черновицкой области составляет 11988. Около 1000 пациентов - это дети.

"За последние два месяца 8% от всех больных на коронавирус - это дети. Причем почти половина из них - это дети от 11 до 17 лет, таких 48%.

По сравнению с весной, возросло число пациентов областной детской больницы. Сейчас здесь находятся 53 человека с Covid-19 или подозрением на него ", написал председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook.

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11 сентября в Украине официально было подтверждено 148756 случаев коронавирусной инфекции. Из них 3144 - обнаружены за минувшие сутки, что стало новым "рекордом" за суточным приростом. От Covid-19 в стране умерли уже 3076 человек (+53 в сутки), а 67005 пациентов (+1128) полностью побороли болезнь.