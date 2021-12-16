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четверг, 16 декабря 2021 14:10

Компания Ferrexpo внедряет политику по противодействию домашнему насилию

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Компания Ferrexpo внедряет политику по противодействию домашнему насилию
С целью поддержки работников и работниц в вопросах предотвращения и противодействия любому проявлению насилия в компании Ferrexpo на постоянной основе действует линия психологической поддержки. Фото: ferrexpo.com

Предприятия группы Ferrexpo (Полтавский, Еристовский и Белановский ГОКи) постоянно работают над совершенствованием внутренних политик и практик компании, направленных на достижение целей устойчивого развития и улучшения бизнес среды.

В 2020 году, Ferrexpo подписала декларацию ради гендерного равенства и предотвращения домашнего насилия. 16 ноября 2021 года Ferrexpo одной из первых компаний горнодобывающей отрасли присоединилась к глобальной акции "16 дней против гендерно обусловленного насилия". Цель такой акции – привлечь внимание людей к вопросу борьбы с насилием.

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В рамках акции в компании проведены следующие мероприятия:

- корпоративный анонимный опрос работников и работниц по поводу проявлений насилия на рабочем месте и в семье;

- информационная кампания по противодействию насилию;

- обучающие семинары по противодействию разным проявлениям насилия.

С целью поддержки работников и работниц в вопросах предотвращения и противодействия любому проявлению насилия в компании Ferrexpo на постоянной основе действует линия психологической поддержки, куда можно обратиться за консультацией. Также юристы компании могут предоставлять внутренние консультации по юридическим вопросам, когда человек в этом нуждается.

"Мы хотим, чтобы наши сотрудники и сотрудницы знали, какие бывают проявления насилия, могли своевременно обнаруживать и понимать, как противодействовать. Насилие бывает разным: физическим, эмоциональным, экономическим, психологическим. Но если о нем не говорят, это не значит, что насилия не существует. Уже в этом году мы приступаем к разработке Политики противодействия насилию. Мы уверены, что эти меры будут способствовать развитию недискриминационной культуры на нашем предприятии и станут еще одним проявлением заботы о нашем большом коллективе", - заявил первый заместитель председателя правления ЧАО "Полтавский ГОК", амбассадор по гендерным вопросам группы Ferrexpo Спатарь Дмитрий Николаевич.

"Тема противодействия домашнему насилию сложная, но, поднимая ее, организация демонстрирует, что в положительных и неположительных вещах мы оказываем поддержку и заботу. Это дорогого стоит, потому что только в таких компаниях люди чувствуют себя в безопасности. ЧАО "Полтавский ГОК" – это именно такая компания. За эти 16 дней работники и работницы отметили, что тема важна и у них есть, с кем поделиться полученной информацией. Политика по противодействию насилию, которую разрабатывает компания, поможет создать основы для системных мер, которые изменят жизнь людей в компании и городе к лучшему", - отметила директор центра "Развитие КСО" Сапрыкина Марина Анатольевна.

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Ferrexpo – швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью компании является производство и экспорт высококачественных железорудных окатышей, используемых в производстве стали. Ferrexpo является крупнейшим производителем и экспортером окатышей среди стран бывшего СССР. Текущие производственные активы – Полтавский и Еристовский ГОК. Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 100% акций Полтавского ГОКа и 100% акций Еристовского ГОКа. В 2020 г. компания произвела 11,2 миллиона тонн железорудных окатышей. Основными потребителями продукции стали сталелитейные предприятия из Австрии, Германии, Японии, Южной Кореи, Тайвани, Китая, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнама, а также США. Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи под тикером FXPO. Дополнительную информацию можно найти на сайте www.ferrexpo.com.

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16
декабря

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