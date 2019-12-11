Комитет рекомендует парламенту проголосовать за продление закона об особом статусе Донбасса

Законопроект предлагает продлить особый статус Донбасса еще на год. Фото: NP.ua

Комитет по вопросам организации государственной власти рекомендует Верховной Раде продлить особый статус на Донбассе еще на год.

Так комитет посоветовал парламенту принять законопроект о внесении изменения в статью 1 Закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", который предлагает продлить особый статус. Об этом сообщил председатель комитета Андрей Клочко.

"Комитет рекомендует включить в повестку дня законопроект об изменениях в закон Украины №2569 и рассмотреть его на пленарном заседании 12 декабря 2019. Рекомендовать ВРУ по результатам рассмотрения принять за основу и в целом. "За" 22, решение принято", - сказал он.

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Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и его первый заместитель Александр Корниенко зарегистрировали законопроект, который должен продолжить действие закона о "особом статусе" Донбасса на один год. Проект закона о внесении изменения в статью 1 Закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" зарегистрирован под номером 2569.