Комитет рекомендует парламенту проголосовать за продление закона об особом статусе Донбасса

 
Ексклюзивы
1/5
Пророссийская группа Коломойского обостряет ситуацию в "Слуге народа"
Пророссийская группа Коломойского обостряет ситуацию в "Слуге народа"
Просмотров: 99
Экономист объяснил, какой рабочий график и зарплата нужна украинцам
Экономист объяснил, какой рабочий график и зарплата нужна украинцам
Просмотров: 1485
"Позиция Путина выглядела дико на фоне Зеленского" - эксперт
"Позиция Путина выглядела дико на фоне Зеленского" - эксперт
Просмотров: 1557
"Зеленский, наконец, понял, что Путин не хочет договариваться" - Портников
"Зеленский, наконец, понял, что Путин не хочет договариваться" - Портников
1 Просмотров: 3735
"Стирают следы украинского присутствия, как будто мы здесь и не жили" - репортаж из польского села, где Михайло Вербицкий написал музыку к гимну
"Стирают следы украинского присутствия, как будто мы здесь и не жили" - репортаж из польского села, где Михайло Вербицкий написал музыку к гимну
Просмотров: 2052
"Поднимать цену надо до тех пор, пока существует дефицит билетов" - эксперт
"Поднимать цену надо до тех пор, пока существует дефицит билетов" - эксперт
1 Просмотров: 774
Особый статус Донбасса в Конституции угрожает суверенитету Украины - эксперт-международник
Особый статус Донбасса в Конституции угрожает суверенитету Украины - эксперт-международник
Просмотров: 567
"Не стоит делать вступление в НАТО самоцелью" - эксперт о наших перспективах в Альянсе
"Не стоит делать вступление в НАТО самоцелью" - эксперт о наших перспективах в Альянсе
Просмотров: 234
Электроэнергия подорожает: эксперты объяснили, почему тарифы могут вырасти
Электроэнергия подорожает: эксперты объяснили, почему тарифы могут вырасти
Просмотров: 4446
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 10215
Фото
Все фото
8
3
6
14
28
Бьют и насилуют: рассказали об издевательствах над пациентами психдиспансера
Бьют и насилуют: рассказали об издевательствах над пациентами психдиспансера
Ветераны АТО выступили в Париже с заявлением
Ветераны АТО выступили в Париже с заявлением
&quot;Красные линии для Зе&quot;: На Майдане собрались на всеукраинское вече
"Красные линии для Зе": На Майдане собрались на всеукраинское вече
Советские реалии: фотограф показал, какой была бы жизнь Барби
Советские реалии: фотограф показал, какой была бы жизнь Барби
Как гражданские провели день в бригаде десантников
Как гражданские провели день в бригаде десантников
Видео
Все видео
Авария, наручники и штраф - как задерживали фейковых копов на Mustang
Авария, наручники и штраф - как задерживали фейковых копов на Mustang
Одесские активисты штурмовали ночной клуб, в котором российский рэпер высмеял пожар
Одесские активисты штурмовали ночной клуб, в котором российский рэпер высмеял пожар
Российский рэпер нецензурно высмеял трагедии в Одессе в день траура
Российский рэпер нецензурно высмеял трагедии в Одессе в день траура
Путин пытается купить дешевым газом популистскую украинскую власть и жадных олигархов
Путин пытается купить дешевым газом популистскую украинскую власть и жадных олигархов
"Раб, малорос и предатель" - Соколова "сделала" музыканта Бардаша
"Раб, малорос и предатель" - Соколова "сделала" музыканта Бардаша
Интервью
1/5
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
Просмотров: 1881
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 10215
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Просмотров: 2637
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
1 Просмотров: 2754
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 6948
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
09 декабря 2019
Просмотров: 909
Без крові
Зранку переглядаю новини. Вважав себе знавцем історії спорту, але ця валить із ніг: "Кров у басейні. Історія найвідомішого матчу з водного поло". ...
среда, 11 декабря 2019 19:42

Комитет рекомендует парламенту проголосовать за продление закона об особом статусе Донбасса

  Комментировать
Комитет рекомендует парламенту проголосовать за продление закона об особом статусе Донбасса
Законопроект предлагает продлить особый статус Донбасса еще на год. Фото: NP.ua

Комитет по вопросам организации государственной власти рекомендует Верховной Раде продлить особый статус на Донбассе еще на год.

Так комитет посоветовал парламенту принять законопроект о внесении изменения в статью 1 Закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", который предлагает продлить особый статус. Об этом сообщил председатель комитета Андрей Клочко.

"Комитет рекомендует включить в повестку дня законопроект об изменениях в закон Украины №2569 и рассмотреть его на пленарном заседании 12 декабря 2019. Рекомендовать ВРУ по результатам рассмотрения принять за основу и в целом. "За" 22, решение принято", - сказал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Позиция Путина выглядела дико на фоне Зеленского" - эксперт

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и его первый заместитель Александр Корниенко зарегистрировали законопроект, который должен продолжить действие закона о "особом статусе" Донбасса на один год.

Проект закона о внесении изменения в статью 1 Закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" зарегистрирован под номером 2569.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Комитет рекомендует парламенту проголосовать за продление закона об особом статусе Донбасса». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
декабря

Убила мать - детей выдали за жертв украинских воинов

Подавили восстание

В страстном танце соединили африканские и испанские культуры

Отрыли цирк в честь Наполеона

Самое читаемое
Самая красивая модель мира фотографировалась на пляже без белья
Самая красивая модель мира фотографировалась на пляже без белья
6
 Просмотров: 21196
Скорее в дом: показали забавную реакцию котов на снег
Скорее в дом: показали забавную реакцию котов на снег
18
 Просмотров: 19854
Украинская телеведущая попала на обложку Playboy
Украинская телеведущая попала на обложку Playboy
6
 Просмотров: 13348
Помощник Путина Сурков кричал в истерике - Аваков
Помощник Путина Сурков кричал в истерике - Аваков Просмотров: 11484
Путин дал первый комментарий после встречи с Зеленским
Путин дал первый комментарий после встречи с Зеленским
 Просмотров: 9792
Общество
Объявили о запуске сервиса электронного водительского удостоверения
Объявили о запуске сервиса электронного водительского удостоверения Просмотров: 243
Дело Насирова: в суде допросили еще одного свидетеля
Дело Насирова: в суде допросили еще одного свидетеля Просмотров: 54
Революция, роспуск парламента и финансовый кризис - астролог шокировала прогнозом на 2020 год
Революция, роспуск парламента и финансовый кризис - астролог шокировала прогнозом на 2020 год
 1 Просмотров: 1539
В "Квартале" рассказали, как российский телеканал получил права на трансляцию "Слуги народа"
В "Квартале" рассказали, как российский телеканал получил права на трансляцию "Слуги народа" Просмотров: 468
Авария, наручники и штраф - как задерживали фейковых копов на Mustang
Авария, наручники и штраф - как задерживали фейковых копов на Mustang
 Просмотров: 666
Больше всего комментируют
12
Протесты на Банковой стали козырем для Путина - Зеленский
6
Зеленский: Разведение войск в Донбассе может занять 6 лет
6
Скандальный "слуга народа" хочет отменить закон о языке
6
Портнов вновь атаковал Порошенко. Обвиняет в госизмене
5
"Нормандские переговоры" прервали – Зеленский и Путин уединились
Голосов: 47475
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua