Количество заявлений о домашнем насилии за год выросло наполовину - МВД

Буклет о противодействии домашнему насилию / Со страницы Дениса Монастырского в Facebook

В Украине в этом году на 53% выросло количество заявлений о домашнем насилии, по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Об этом у себя на странице в Facebook сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.

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"267 тыс. – столько заявлений о домашнем насилии поступило в полицию с начала года. Это на 53% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Домашнее насилие может касаться каждого – женщин, мужчин, детей, родителей, пожилых, иметь разные формы и проявления. Если ребенок подвергается насилию в семье, несет его в садик и школу, на улицу и к сверстникам. Вырастает с ним и транслирует во взрослой жизни. Далее насилие приобретает общественные масштабы", - пишет министр.



"В настоящее время в 67 городах действуют 86 специализированных мобильных групп по реагированию на случаи домашнего насилия. Там, где их пока нет, привлекаем подразделения полиции. Сейчас активно работаем над пилотным проектом "Воспитатель безопасности", предусматривающим, в частности, предотвращение и профессиональное реагирование на насилие в школах. Основной инструмент, как преодолеть домашнее насилие – как можно шире информировать о его причинах и последствиях, о том, как его избегать и как действовать, когда страдаешь от него", - добавил Монастырский.

Турецкая полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули в четверг, 25 ноября, чтобы разогнать акцию протеста. Тысячи людей, многие из которых были женщины, вышли на улицы Стамбула, чтобы отметить Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.