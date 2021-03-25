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четверг, 25 марта 2021 11:59

Когда выиграем войну против России? - ответ в свежем номере журнала "Країна" дает представитель в ТКГ Сергей Гармаш

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"Важно понимание войны всем обществом - в чем она заключается, с кем воюем и за что. Этого нет, - говорит в интервью "Країні" журналист Сергей ГАРМАШ. - Власти не хватает общественного доверия для действий именно из-за двусмысленности ее позиции в отношении России и войны. Если бы Порошенко, когда была прямая интервенция 2014 года, объявил всеобщую мобилизацию и назвал все своими именами, возможно, война уже закончилась бы.

Украина должна постоянно работать на экономическое и военное ослабление противника. А также показывать россиянам вредность для них империалистической идеологии. Неблагоприятный для России фактор - деятельность администрации Байдена. Пандемия ослабляет российскую экономику. Следует учитывать и возраст Путина. Россияне устали от него. Выросло поколение, которое не видело другого президента. Оно живет в интернет-пространстве, хочет свободы, прогресса, а не изоляции. Недавний опрос показал, что 40 процентов россиян не желают видеть Путина президентом после 2024 года. Многие факторы могут способствовать существенному ослаблению России. Тогда она займется решением внутренних проблем, или ослабнет настолько, что мы сможем вернуть Донбасс военным путем. Но малой кровью.

 

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Подробности читайте в "Країні" №12 (565) от 25 марта 2021 года. Печатную версию можно приобрести в точках продажи прессы или подписаться. Подписной индекс - 37278. Ваши впечатления о журнале присылайте по адресу: [email protected] или пишите на странице журнала в социальных сетях http://www.facebook.com/kraina.journal

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