Когда общаешься с преступниками, начинаешь лучше понимать себя - правозащитница

Автор: предоставила Вера Валле 90 процентов детей, которые попадают в колонию - из семей, где убийство, кража или грабеж является нормальным образом жизни - говорит Вера Валле

Правозащитница, писательница и юрист Вера Валле несколько лет много общалась с заключенными. Говорит, что тюрьма - это неоднозначный феномен, требующий изучения. Часто человек вообще ни за что сидит. А есть и те, что раскаялись в содеянном, но все равно их не прощает общество.

"Тюрьма - ни черная, ни белая. Это интересная тема для изучения. Когда общаешься с преступниками, начинаешь лучше понимать самого себя.

Мой папа никогда не мог пройти мимо больного, бедного, у кого нет денег, даже пьяницы. Он всегда всем помогал. Но и у меня с детства эта категория обездоленных людей вызвала интерес. Мне интересно было общаться с ними. Потому что общение с не такими, как ты, расширяет твои горизонты. Тогда ты как раз и выходишь за пределы "своей коробки". Именно поэтому я несколько лет много ездила по тюрьмам - общалась с заключенными.

Мы все растем в среде определенных социальных норм, но не только среда нас формирует. Хотя она имеет непосредственное влияние на наше формирования.

90 процентов детей, которые попадают в колонию - из семей, где убийство, кража или грабеж является нормальным образом жизни. Для них это социальная норма. И как раз если ты не украл - ты уже не вписываешься в их социальную норму.

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Те дети - жертвы традиционных для того сообщества норм. Я с такими детьми много общалась. Когда с ними начинаешь говорить, понимаешь, что им просто не хватало любви. Я помню первую поездку в Прилуцкую исправительную колонию в 2017 году. Мне было сложно составить впечатление, потому что оно было неоднозначным, но когда мне дома дверь открыл мой сын, я просто разрыдалась. Потому что тем ребятам в колонии никто никогда не говорил, что их любит. Когда меня в колонии окружили те 15-летние ребята, я видела, как они во взгляде, как те щенки на улице, ищут какую-то любовь. Среди них были и убийцы. Но потом я обнаружила, что мальчик, который зарубил соседа топором, защищал маму, которую тот сосед насиловал. Парня приговорили к пожизненному заключению", - поделилась правозащитница.

В Зимбабве освободили уже 400 заключенных из-за распространения коронавируса. В общем планируют уволить 3000 человек. Об этом сообщает Assosiated Press. "Освобождению подлежат люди, которых осудили за ненасильственные преступления. Осужденные за убийство, госизмену, торговлю людьми и сексуальные преступления, не смогут покинуть тюрьму", - говорится в сообщении. В то же время, заключенным заменили смертные приговоры на пожизненное заключение.