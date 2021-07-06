Когда детям начнут делать прививки против коронавируса

 
Ексклюзивы
1/5
"70 процентов туристов в мире - это пенсионеры" - экономист о преимуществах трехуровневой пенсионной системы
"70 процентов туристов в мире - это пенсионеры" - экономист о преимуществах трехуровневой пенсионной системы
Просмотров: 153
В аварии погиб 11-летний парень. Он был за рулем: кто ответит
В аварии погиб 11-летний парень. Он был за рулем: кто ответит
Просмотров: 531
Огромные самолеты и счастливые пассажиры - волшебные фото из аэропорта "Киев"
Огромные самолеты и счастливые пассажиры - волшебные фото из аэропорта "Киев"
Просмотров: 2349
Конституционный суд рассмотрит обращение относительно языкового закона
Конституционный суд рассмотрит обращение относительно языкового закона
Просмотров: 351
Украинский флаг над Госдумой, языковой скандал с Довбиком и блохи в море - неделя в цитатах от Gazeta.ua
Украинский флаг над Госдумой, языковой скандал с Довбиком и блохи в море - неделя в цитатах от Gazeta.ua
Просмотров: 729
"Напьемся с горя" - как в Киеве "зажигала" фан-зона на игре Украина-Англия
"Напьемся с горя" - как в Киеве "зажигала" фан-зона на игре Украина-Англия
1 Просмотров: 1386
Древнии традиции и цыплятня. Как создают старинную вышивку - волшебные фото
Древнии традиции и цыплятня. Как создают старинную вышивку - волшебные фото
Просмотров: 1998
Скандал в Раде и разговор с футболистами: чем Зеленский занимался на неделе
Скандал в Раде и разговор с футболистами: чем Зеленский занимался на неделе
Просмотров: 999
Порошенко с топором, Аваков с игрушечным кораблем, Саакашвили с вином – как политики завершают июнь
Порошенко с топором, Аваков с игрушечным кораблем, Саакашвили с вином – как политики завершают июнь
1 Просмотров: 3717
"Как напьются - прячься, кто может. Забор ломают, буянят" - как живет село возле гигантской свалки
"Как напьются - прячься, кто может. Забор ломают, буянят" - как живет село возле гигантской свалки
Просмотров: 5931
Фото
Все фото
3
5
25
11
9
Показали, как сияет под Верховной Радой трезубец-великан
Показали, как сияет под Верховной Радой трезубец-великан
&quot;Держала огород и две коровы&quot; - как куклы украинской мастерицы оказались в Вене
"Держала огород и две коровы" - как куклы украинской мастерицы оказались в Вене
Морпехи показали &quot;Гвоздики&quot; и &quot;Грады&quot; всем желающим – дети в восторге: фото
Морпехи показали "Гвоздики" и "Грады" всем желающим – дети в восторге: фото
День Ангела 5 июля - как назвать ребенка, чтобы у него была счастливая судьба
День Ангела 5 июля - как назвать ребенка, чтобы у него была счастливая судьба
&quot;Напьемся с горя&quot; - как в Киеве &quot;зажигала&quot; фан-зона на игре Украина-Англия
"Напьемся с горя" - как в Киеве "зажигала" фан-зона на игре Украина-Англия
Видео
Все видео
"Голос" топят, а Вакарчук - "мудак" - сети гудят из-за Рудык
"Голос" топят, а Вакарчук - "мудак" - сети гудят из-за Рудык
Ведущих прогноза погоды раздели ради рейтингов: видео
Ведущих прогноза погоды раздели ради рейтингов: видео
Без медуз и морских блох, но воняет фермой - блогер оценил отдых в Скадовске
Без медуз и морских блох, но воняет фермой - блогер оценил отдых в Скадовске
Зрители Atlas Weekend спели гимн Украины и народный хит про Путина
Зрители Atlas Weekend спели гимн Украины и народный хит про Путина
"Страшно и красиво" - украинский курорт накрыло "воздушное цунами"
"Страшно и красиво" - украинский курорт накрыло "воздушное цунами"
Интервью
1/5
"70 процентов туристов в мире - это пенсионеры" - экономист о преимуществах трехуровневой пенсионной системы
"70 процентов туристов в мире - это пенсионеры" - экономист о преимуществах трехуровневой пенсионной системы
Просмотров: 153
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
1 Просмотров: 2313
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (PR)
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (PR)
1 Просмотров: 216
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Просмотров: 1089
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
3 Просмотров: 2448
Колонка
04 июля 2021
Просмотров: 783
Переплатив
– Скоро в половини львів'ян замість краєвидів із вікна виднітимуться новобудови, – каже Павло. У місті щороку зводять майже сотню ...
вторник, 06 июля 2021 16:02

Когда детям начнут делать прививки против коронавируса

  Комментировать
Когда детям начнут делать прививки против коронавируса
Решить имеют к началу учебного года. Фото: pixabay.com

Решение о начале вакцинации детей против коронавируса будут принимать эксперты по иммунизации при Министерстве здравоохранения.

В инструкции к препарату Pfizer уже есть разрешение использовать вакцину с 12 лет, рассказал главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью ТСН.

"Информация о вакцинации детей ограничена. Есть несколько статей, опубликованных китайским правительством, о вакцинации детей от 3 лет. Есть несколько международных статей по исследованиям вакцинации детей и подростков. Эта информация изучается. Окончательное решение будет принимать национально-техническая группа экспертов по вопросам иммунизации - ключевой совещательный экспертный орган Минздрава, где представлены лучшие эксперты в сфере иммунизации. Они проводят еженедельный обзор всех научных исследований в мире, изучают лучший опыт и рекомендуют Минздраву менять или нет те или иные подходы", - сказал Кузин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: От коронавируса начали вакцинировать животных

Перед 1 сентября вопросы вакцинации подростков будет решать национально-техническая группа, по слова Кузина.

"Перед началом учебного года мы должны понимать тактику по вакцинации детей и подростков", - отметил главный санврач.

Первые сертификаты о вакцинации 5 июля уже появились в приложении "Дія". Ввели два вида сертификата: международный для путешествий и внутренний для использования внутри страны.

Срок действия документа о прививках составляет один год. Информация о выздоровлении от болезни в сертификате действительна полгода, отрицательный ПЦР-тест - 72 часа.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Когда детям начнут делать прививки против коронавируса». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
июля

Самый долгий поцелуй длился более 50 ч.: интересные факты

Самое читаемое
Астролог назвала 4 знака, которые будет преследовать успех
Астролог назвала 4 знака, которые будет преследовать успех
 Просмотров: 42348
Купальник-бикини представила танцовщица, которая была готова выйти голой
Купальник-бикини представила танцовщица, которая была готова выйти голой
5
 Просмотров: 19359
Дочь Брюса Уиллиса показала жаркие фото
Дочь Брюса Уиллиса показала жаркие фото
4
 Просмотров: 12744
Гороскоп на неделю: назвали 3 знака, на которых ждут слава и деньги
Гороскоп на неделю: назвали 3 знака, на которых ждут слава и деньги
 Просмотров: 11529
Фанаты в восторге: известная легкоатлетка ушла в порно
Фанаты в восторге: известная легкоатлетка ушла в порно
10
 Просмотров: 10782
Общество
Есть два способа гадать на Ивана Купала
Есть два способа гадать на Ивана Купала Просмотров: 126
Прыгать через купальский костер без юбки не допустимо - этнолог
Прыгать через купальский костер без юбки не допустимо - этнолог
 Просмотров: 333
"Голос" топят, а Вакарчук - "мудак" - сети гудят из-за Рудык
"Голос" топят, а Вакарчук - "мудак" - сети гудят из-за Рудык
 Просмотров: 882
Чей Крым и Донбасс? Компания JBL возмутила украинцев позорной фотографией
Чей Крым и Донбасс? Компания JBL возмутила украинцев позорной фотографией Просмотров: 684
Ведущих прогноза погоды раздели ради рейтингов: видео
Ведущих прогноза погоды раздели ради рейтингов: видео
 Просмотров: 594
Больше всего комментируют
7
Порошенко возглавил антирейтинг политиков
3
"Не мова, а блевота какая-то", - преподаватель института опозорился заявлением про украинский язык
3
Петиция по Татарову: Зеленский проходит тест на человечность
3
СБУ и Офис генпрокурора не будут трогать Зеленского в вопросе "вагнеровцев"
2
Сборная Украины вернулась в Киев с Евро-2020
Голосов: 56639
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть