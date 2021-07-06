Когда детям начнут делать прививки против коронавируса

Решить имеют к началу учебного года. Фото: pixabay.com

Решение о начале вакцинации детей против коронавируса будут принимать эксперты по иммунизации при Министерстве здравоохранения.

В инструкции к препарату Pfizer уже есть разрешение использовать вакцину с 12 лет, рассказал главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью ТСН.

"Информация о вакцинации детей ограничена. Есть несколько статей, опубликованных китайским правительством, о вакцинации детей от 3 лет. Есть несколько международных статей по исследованиям вакцинации детей и подростков. Эта информация изучается. Окончательное решение будет принимать национально-техническая группа экспертов по вопросам иммунизации - ключевой совещательный экспертный орган Минздрава, где представлены лучшие эксперты в сфере иммунизации. Они проводят еженедельный обзор всех научных исследований в мире, изучают лучший опыт и рекомендуют Минздраву менять или нет те или иные подходы", - сказал Кузин.

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Перед 1 сентября вопросы вакцинации подростков будет решать национально-техническая группа, по слова Кузина.

"Перед началом учебного года мы должны понимать тактику по вакцинации детей и подростков", - отметил главный санврач.

Первые сертификаты о вакцинации 5 июля уже появились в приложении "Дія". Ввели два вида сертификата: международный для путешествий и внутренний для использования внутри страны. Срок действия документа о прививках составляет один год. Информация о выздоровлении от болезни в сертификате действительна полгода, отрицательный ПЦР-тест - 72 часа.