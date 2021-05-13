Китайская вакцина CoronaVac эффективнее, чем предполагалось - исследование

Китайская вакцина оказалась эффективнее, чем предполагалось. Фото: Reuters

Вакцина CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech Ltd., которую с середины апреля используют в Украине, во время клинических испытаниях показала гораздо лучшие результаты, чем западные вакцины.

Индонезийские специалисты наблюдали за 128 290 привитыми медицинскими работниками столицы страны Джакарты с января по март и обнаружили, что вакцина 98% из них защитила от смерти и 96% - от госпитализации уже через неделю после введения второй дозы. В Министерстве здравоохранения Индонезии добавили, что препарат защитил 94% привитых и от симптоматической инфекции, пишет Bloomberg.

В меньшей группе, включающей 25 374 человека, показатели эффективности оказались еще выше - 100% защита от смерти.

В Минздраве заявили, что видят резкое снижение количества госпитализаций и смертей среди медицинских работников. При этом неизвестно, против какого штамма коронавируса CoronaVac сработала в Индонезии, но в стране не выявили никаких серьезных вспышек в последнее время.

В ходе клинического тестирования вакцина показала крайне низкую эффективность. Согласно результатам III фазы крупнейшего исследования в Бразилии, ее действенность немного превышала 50%. Это самый низкий показатель среди всех вакцин против коронавируса первого поколения.

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Регулирующий орган Европейского Союза начал проверку китайской вакцины против коронавируса компании Sinovac для оценки ее эффективности и безопасности, что является первым шагом к возможному одобрение для использования в 27 странах-членах ЕС.