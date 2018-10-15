Киевская власть может отказаться от централизованного горячего водоснабжения

В Киеве может прекратиться горячее водоснабжение. Фото: Буковина

Комиссия при Киевской городской государственной администрации (КГГА) рассматривает возможность отказа от централизованного горячего водоснабжения.

"Киев - единственный город в Восточной Европе, где есть централизованное горячее водоснабжение. Даже в европейских странах, США горячее водоснабжение - это котельные и бойлерные, которые находятся или в отдельных домах, или в квартирах. Ситуация неоднозначная. Сейчас эксперты подсчитывают, потому что стоит централизованное горячее водоснабжение достаточно дорого", - об этом в интервью телеканалу "Киев" сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Он отметил, что при транспортировке горячей воды к потребителю, учитывая состояние сети, происходят значительные потери.

"В этом направлении локальная генерация (горячей воды) намного эффективнее", - отметил мэр.

По его словам, в ближайшее время комиссия завершит работу и обнародует свое заключение относительно целесообразности отказа от централизованного горячего водоснабжения.

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Как известно, горячая вода в Киеве появится не раньше, чем отопление.