Киевоблэнерго запустил онлайн-приложение для пользователей смартфонов

6 августа 2020 ДТЭК в Киевской области запустил мобильное приложение "Сети онлайн".

Отныне со своего смартфона можно узнавать о плановых и аварийных отключениях света, заказывать обслуживание приборов учета и передавать показания электросчетчика. Об этом сообщили представители компании, передает AIN.UA.

Для того чтобы пользоваться сервисом, необходимо загрузить (доступно на iOS и Android) приложение и зарегистрироваться. Далее нужно ввести номер лицевого счета.

В приложении есть 4 раздела:

- Отключение. В этом разделе указывается перечень аварийных и плановых отключений электроэнергии. Так, клиент сможет оперативно узнать об отсутствии света и ориентировочное время восстановления электроснабжения. Здесь можно указать несколько адресов, по которым можно будет отслеживать информацию об отключении.

- Адреса - пользователь может проинформировать компанию об отсутствии электроэнергии, а также заказать дополнительные услуги.

- Счетчики. Раздел предусмотрен для передачи показаний приборов учета. Если клиент забыл вовремя передать показания - ему придет напоминание. Для подтверждения информации о использованную электроэнергию обязательно нужно будет сфотографировать счетчик и прислать фото вместе с показами. В приложении есть возможность внести показания нескольких счетчиков - на случаи, когда вы платите за электроэнергию по разным адресам.

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- Другое - данный раздел предусматривает возможность сообщить компании о дефектах или нарушения (кражи). Для этого нужно указать адрес, прикрепить фото с дефектом или нарушением и отправить информацию. Обязательно проверьте, чтобы в вашем профиле был указан электронный адрес - ответ придет на нее. Если электронный адрес не указан - письмо поступит по почте в течение 30 дней.

В этом году в октябре приложение Google Play Music окончательно прекратит работу. Его заменит YouTube Music. В сентябре доступ к приложению будет закрыта для жителей Новой Зеландии и Южной Африки, а в октябре - для пользователей всех регионов.