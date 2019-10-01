Карпатские вершины показали с необычной стороны

Фото: Ростислав Будзик

Фотограф Ростислав Будзик сделал панорамные фото с Вовчинецких холмов, где видны вершины Карпат.

Фотографии он опубликовал на странице в Facebook.

"Благодаря невероятно чистой атмосфере удалось сделать панорамные фото Карпатских гор с Вовчинецких холмов. Впоследствии - пост-обработка, хлопотный процесс распознавания характерных вершин и создание информационных таблиц. Наконец, процесс закончился. Надеюсь, что кому-то это будет интересно ", - написал он.

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Кроме того Ростислав Будзик поделился по этому поводу несколькими интересными фактами:

"С точки зрения жителей Ивано-Франковска, самой карпатской вершиной является гора с говорящим названием Висока.Хотя высота Петроса и превышает высоту Хомяка почти на полкилометра, но через форму земного шара и разницу в расстояниях он кажется ниже. И конечно, что они не находятся рядом. С Вовчинецких холмов при благоприятных погодных условиях можно увидеть не только самую высокую гору Карпат - Говерлу, но и, теоретически, Поп Иван, который находится на расстоянии 102-х километрах от Вовчинцов ", - рассказал фотограф.

Срочники одной из воинских частей Ивано-Франковской области осуществили подъем на Говерлу. Потратили на это час времени.