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понедельник, 23 декабря 2019 02:24

Какую мужчине стрижку выбрать, чтобы нравиться женщинам
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Стрижка Бокс Стрижка бокс у мужчин завоевала популярность уже давно. Такая прическа является универсальной, красивой, ведь за ней не надо максимально ухаживать. Стрижка бокс выглядит красиво, аккуратно и эстетично.
Фото: 24tv.ua
Стрижка полубокс относится к классическим. От всех профессиональных стрижек ее отличает сбрить височно-затылочная часть и четкая окантована линия. В этой прическе главное соблюсти плавного перехода. Удлиненный полубокс могут выбрать мужчины, достаточно уверены в себе, а полубокс с челкой подойдет тем, кто любит менять свой образ.
В стрижке андеркат основным отличием является то, что в ней нет плавного перехода между длинными и короткими волосами. Мужчины выбирают эту прическу с выбритые виски и длинную челку. Такая прическа делает мужчину более мужским, сексуальным и решительным.
В стрижке андеркат основным отличием является то, что в ней нет плавного перехода между длинными и короткими волосами. Мужчины выбирают эту прическу с выбритые виски и длинную челку. Такая прическа делает мужчину более мужским, сексуальным и решительным.
Стрижка кроп придет на помощь тем, кто не хочет тратить много времени на укладку волос. Кроп - короткая мужская стрижка, для создания которой парикмахер должен сбрить только стороны, а на верхнюю часть волос оставить 2,5 - 6 сантиметров. Такая прическа подходит для всех типов волос.

Стрижка для мужчины одна из деталей внешности и образа. Это визитная карточка человека, который хочет иметь статусный вид и быть заметным в глазах своих друзей и коллег.

Подборку актуальных стрижек под разный тип волос, сделало издание 24 Канал.

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Перед тем, как записаться к парикмахеру, стоит пересмотреть лунный календарь стрижек. Он подскажет, когда именно стричься, чтобы волосы росли быстрее или медленнее.

Манипуляции в нужный день помогут улучшению здоровья и материального положения.

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