Какую мужчине стрижку выбрать, чтобы нравиться женщинам

Стрижка для мужчины одна из деталей внешности и образа. Это визитная карточка человека, который хочет иметь статусный вид и быть заметным в глазах своих друзей и коллег.

Подборку актуальных стрижек под разный тип волос, сделало издание 24 Канал.

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Перед тем, как записаться к парикмахеру, стоит пересмотреть лунный календарь стрижек. Он подскажет, когда именно стричься, чтобы волосы росли быстрее или медленнее.

Манипуляции в нужный день помогут улучшению здоровья и материального положения.