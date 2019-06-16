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Каким знакам повезет в любви - астролог

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Каким знакам повезет в любви - астролог
Свидание принесет хорошие впечатления. Встреча окажется судьбоносной. Фото: ostrnum.com

Будем иметь полнолуние. Обостряются проблемы. Людям не хватает терпения и деликатности. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"День лжецов. Старайтесь подвергать сомнению полученную информацию, - говорит астролог. - Не уклоняйтесь от выполнения взятых на себя обязательств. Говорите правду. Отложите занятия серьезной аналитической работой. Будет допущено много ошибок".

Свидание принесет хорошие впечатления. Встреча окажется судьбоносной.

Овен

Расстояние между вами и любимыми увеличится. Они не проявлять интереса к вашим делам. Подождите с негативными выводами.

Телец

В отношениях с любимыми наблюдается романтическая нотка. Сохраните ее и в дальнейшем. Не скрывайте чувств.

Близнецы

Вечер обещает быть приятным. Не задерживайтесь на работе. Знакомьтесь, ходите на свидания.

Рак

Милые будут чрезмерно разговорчивыми. Оставайтесь великодушными. Дайте им возможность выразить свои чувства.

Лев

Мечты и реальность не будут совпадать. Не надейтесь на изменения в характере партнеров. Принимайте их со всеми недостатками.

Дева

Разделите с любимыми радость их победы. Интересуйтесь планами на будущее.

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Весы

День насыщен встречами и общением. Партнерам придется самим искать себе развлечения. Найдите возможность сочетать желаемое и необходимое.

Скорпион

Вы можете попасть в любовный треугольник. Держитесь достойно. Не боритесь с конкурентами. Победа будет на вашей стороне.

Стрелец

Особой заботы потребуют дети. Не оставляйте без внимания их просьбы о помощи. Одинокие имеют шанс найти свою пару.

Козерог

Умейте отделить домашние хлопоты от проблем на работе. Не несите в дом раздражение. Позже можете жалеть об этом.

Водолей

Никаких изменений в личной жизни не предвидится. Поиски нового партнера будут безрезультатными. Посвятите день занятию любимыми делами.

Рыбы

И вы, и любимые захотите тихого отдыха в конце дня. Проведите вечер вдвоем. Откажитесь от приглашения на вечеринку.

В понедельник будем имет полнолуние. Трудно будет думаться. Бухгатер, аналитикам, экономистам придется несколько раз проверять свою работу.

Автор: Gazeta.ua
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