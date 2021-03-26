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пятница, 26 марта 2021 09:41

Какие знаки отреагируют первыми на изменение погоды

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Какие знаки отреагируют первыми на изменение погоды
Не планируйте работу на выходные. Больше отдыхайте и набирайтесь сил. Фото: pixabay.com

26 марта ухудшается мозговое кровоснабжение. Проветривайте рабочее помещение. Чаще выходите на свежий воздух. Больше двигайтесь пешком. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Овны, Тельцы и Стрельцы первыми отреагируют на изменение погодных условий, - говорит астрологиня. - Головная боль будет мешать сосредоточиться на работе. Чаще делайте перерывы. Будет наблюдаться общее ослабление организма. Могут напомнить о себе хронические болезни. Займитесь профилактикой заболеваний. Не планируйте работу на выходные. Больше отдыхайте и набирайтесь сил".

Овен

Начните курс оздоровительного массажа. Помогайте телу освободиться от шлаков. Много пейте чистой воды.

Телец

Начните утро с тонизирующих процедур. Примите контрастный душ. Разотритесь полотенцем. Удерживайте бодрое настроение в течение дня.

Близнецы

Доверьте попробовать блюда по вкусу кому-то из родных. Собственный язык может вас подвести.

Рак

Поддерживайте эмоциональное равновесие. Старайтесь продумывать проблемные ситуации, а не переживать их.

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Лев

Не занимайтесь сами удалением угрей на лице. Последствия будут неутешительными. Доверьте это дело косметологу.

Дева

Поставленные этого дня пломбы прослужат долго. Запишитесь на прием к стоматологу. Проведите профилактику заболеваний зубов.

Весы

Избегайте появления болезнетворной кишечной инфекции. Не пробуйте продуктов на рынке. Употреблять в пищу сырые яйца опасно.

Скорпион

Снижается уровень кальция в организме. Предоставьте ему минеральную поддержку. Ешьте кисломолочные продукты.

Стрелец

Здоровье находиться в состоянии неустойчивого равновесия. Старайтесь не провоцировать обострение хронических болезней.

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Козерог

Позаботьтесь о дополнительном увлажнении и подпитки кожи лица. Подберите для себя новую косметическую программу.

Водолей

Отложите проведение плановых операций на органах брюшной полости. Послеоперационный период будет проходить трудно.

Рыбы

Повышается кислотность желудочного сока. Не налегайте на кисленькое. Склонным к изжоге стоит хорошо продумать дневной рацион.

Астрологиня рассказала, какие знаки 26 марта будет преследовать удача.

Автор: Gazeta.ua
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