Как здоровье зубов влияет на умственные способности человека

Причину связи ученые не обнаружили. Фото: pixabay.com

Люди с больными зубами чаще страдают деменцией - возрастным нарушением когнитивных и мыслительных функций.

Исследователи из Нью-Йоркского университета обнаружили, что потеря зубов повышает риск появления деменции и когнитивных нарушений. С каждым потерянным зубом риск возрастает, передает Daily Mail.

И наоборот, хорошее здоровье полости рта, в частности зубные протезы, может защитить от синдрома. Причину такой связи ученые не обнаружили, но могут объяснить это несколькими факторами.

Отсутствие зубов ухудшает процессы жевания, что может вызывать дефицит питательных веществ. Снижение когнитивных функций связывают с заболеванием десен.

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"Учитывая большое количество людей, у которых ежегодно диагностируется болезнь Альцгеймера и деменция, а также возможность улучшать здоровье полости рта в течение всей жизни, важно получить глубокое понимание связи между этими нарушениями", - сказал руководитель исследования, доктор Бэй Ву.

Эксперты проанализировали 14 исследований, в которых принимали участие 34 074 взрослых и 4689 человек со сниженной когнитивной функцией. Они обнаружили, что у взрослых с большей потерей зубов больший риск развития когнитивных нарушений в 1,48 раза, а риск появления деменции - в 1,28 раза.

Ученые отмечают, что потеря зубов может отражать социально-экономические проблемы, которые также являются факторами риска снижения когнитивных функций.

Деменция - это синдром, связанный с постоянным ухудшением функционирования мозга. Он проявляется примерно у каждого шестого человека, в частности у каждого 14-го в возрасте от 65 лет. Синдром вызывает повреждения клеток головного мозга, которое мешает клеткам взаимодействовать.