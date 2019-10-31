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пятница, 01 ноября 2019 08:54

Как в кино: скейтер, роллеры и американец ловили наркоманов в столице
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26 октября возле КПИ им. Сикорского в Киеве американец Давид Пластер провел волонтерский субботник. Мужчину называют "Президентом Борщаги". Он начал акции по уборке именно с этого района столицы. Встречает около АТБ в 11:00. Окруженный коробками с баллончиками, сумками с перчатками, красками и щетками для рисования.

"Кто без перчаток, налетай. Разбираем баллончики и сейчас будем делиться на команды", - говорит организатор акции с сильным американским акцентом. Одет в зеленую футболку.

"Черт, все будут говорить, что я пиарю Зеленского, а это просто футболка, которую не жалко заляпать", - шутит Пластер.

Автор: Шейх Мария
  На суботнике Давид Пластеры встречал волонтеров и делил на команды.
На суботнике Давид Пластеры встречал волонтеров и делил на команды.

Подходит к стене магазина. На ней надпись: @ atb24. ** z. Объясняет, что это реклама наркотиков в Telegram-канале. Обычно реклама сопровождается надписями: "соль, скорость, шиш, шишка" и начинается с символа @. Собирается закрашивать. Подбегает женщина из команды, чтобы сфотографировать "Президента Борщаги".

"Ой, нет, жди, сначала закрашу, а затем фотографируй. Мы же не рекламировать эту гадость пришли, а бороться с ней ", - подмигивает Пластер.

В команду подъезжают 5 спортсменов: старейший роллер Украины 72-летний Валерий Харковлюк пришел со скейтом. Его дочь, внук, зять и друг прибыли с роликами. Пластер проводит краткую инструкцию.

"Сначала фотографируйте надписи, а потом закрашивают. Фото присылайте мне. Мои айтишникы будут блокировать телеграмм-каналы, продающие наркотики. Не обязательно полностью закрасить надпись. Главное исказить несколько символов так, чтобы невозможно было прочитать. Команда роллеров езжайте с Глебом, он старожил и все расскажет, остальные за мной", - раздал указания Пластеры.

Автор: Шейх Мария
  Семья Балакиных на субботнике закрашивают рекламу наркотиков. Приехали на роликах, чтобы кроме уборки пропагандировать активный образ жизни.
Семья Балакиных на субботнике закрашивают рекламу наркотиков. Приехали на роликах, чтобы кроме уборки пропагандировать активный образ жизни.

Команды по 10 человек вооружились краской и отправились на охоту за наркоманский надписями. Первый увидели уже через несколько десятков метров на стене склада магазина АТБ.

Глеб Борщаговский приехал на субботник уже в седьмой раз. Несет за спиной огромный рюкзак с красками и показывает другим, где находится реклама. Зарисовывает надпись белой краской.

"Это целая сеть. Один рисует, другой отправляет наркотики, третий делает закладку. На граффити часто нарисованы стрелки. Они указывают на скважину, в которой дилеры оставляют пакеты с наркотиками. Это может быть в дверях, под камнем, в трещине стены. Человек, который заказал наркотики и заплатил карточкой получает сообщение с адресом, где находится товар. На него указывает стрелка. Их тоже надо зарисовывать, чтобы наркоман не смог найти кладь, если еще не забрал ее. Лично я никогда не употреблял наркотики, но моих знакомые забирали в больницу, когда те наглотались "колес". Одноклассника арестовали за продажу наркотиков, когда тому было 13 лет. Не хочу, чтобы дети играли такими жесткими методами. Одно дело выпить где-то пива, а совсем другое - хапнуть этой гадости", - говорит 30-летний Глеб Борщевский.

Автор: Шейх Мария
  На суботнике подростки закрашивали рекламу наркотиков, потому что считают, что это важный шаг в борьбе с запрещенными препаратами.
На суботнике подростки закрашивали рекламу наркотиков, потому что считают, что это важный шаг в борьбе с запрещенными препаратами.

Со склада магазина выходят рабочие и смотрят со стороны на процесс. Один из них спрашивает, что происходит.

"Ого, то вы правильные вещи делаете, надо и себе таким заняться. Молодцы". Другой говорит, что им не разрешают рисовать на стенах, потому что это не их собственность.

"Да наркоманам тоже не позволяют рисовать и травить наших детей", - дискутирует Борщевский.

Работники обещают присмотреть за стеной и уничтожить надписи, если снова увидят подобное.

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Валерий Харковлюк дорисовывает букве U сверху палочку, чтобы получилась O.

Автор: Шейх Мария
  Старший роллер Украины Валерий Харковлюк закрашивает рекламу наркотиков.
Старший роллер Украины Валерий Харковлюк закрашивает рекламу наркотиков.

"Главное их дезориентировать. Так не догадаются, что здесь написано. На моем доме есть такие же надписи. Это стихийное бедствие и нужно бить тревогу. Такие меры безусловно важно проводить. В первую очередь нужно массово информировать об этом людей, потому что это будущее наших внуков и детей", - говорит Валерий Харковлюк.

В это время дочь, внук и зять Харковлюка закрашивают огромную белую стену жилого дома, исписанную рекламой наркотиков.

"Нам в школе мало рассказывают о наркотиках. Думаю, что то, что мы делаем по-настоящему важно. Надо, чтобы больше людей узнавали об этой проблеме. Мой одноклассник в 15 лет бросил курить после 2-летнего стажа", - сокрушается 14-летний Тимофей Балакин.

Мимо стены проходит летний мужчина, выгуливает спаниеля. Слушает разговор. Несколько минут размышляет, а потом говорит: "Наши дети должны заниматься культурой, а не этим дерьмом", - показывает на рекламу наркотиков и идет дальше.

С кофе в левой руке и баллончиком в правой работает над надписью актер Евгений Черников. Познакомился с Пластером на бесплатных курсах по изучению английского языка.

"Я хожу на курсы английского Давида. Там узнал об этом мероприятии. Сегодня пришел впервые. Хотя встречал в СМИ материалы о "Президенте Борщаги". Тогда это казалось забавным, но оказалось, что это серьезные меры, которые работают. Свой выходной тратить на это не жалко. Понимаю, что надписи - это не главное. Давид блокирует каналы по продаже наркотиков в интернете. Это действительно работает. Надо перекрывать каналы поставки наркотиков в страну. Но это не наш уровень. Что можем, то и стараемся делать. Поэтому я здесь сейчас с баллончиком", - говорит Евгений Черников.

Автор: Шейх Мария
  Наталья Балакина закрасил рекламу наркоНаталия Балакина отошла от стены, чтобы посмотреть, не просматривается реклама под краской.
Наталья Балакина закрасил рекламу наркоНаталия Балакина отошла от стены, чтобы посмотреть, не просматривается реклама под краской.

Около 12:00 к Пластеру подбегают пятеро подростков. Трое парней и 2 девушки спрашивают, чем могут помочь. Пластер с улыбкой спрашивает, кто у них главный. Ребята дружно отвечают: "Даша". Подростки, смеются, вооружаются баллончиками и спешат на охоту.

Худощавая блондинка Даша, возглавляющий команду, утром работала на субботнике.

"Утром были на субботнике. Когда руководитель нашей организации предложили прийти и помочь Давиду, то сразу согласились. Я не сталкивалась с такой проблемой лично, но вижу ее масштабы по всей стране и хочу помочь", - говорит 16-летняя Дарья Сидоренко.

Автор: Шейх Мария
  На суботнике Давида пластер подростки закрашивали рекламу наркотиков в Telegram-канале.
На суботнике Давида пластер подростки закрашивали рекламу наркотиков в Telegram-канале.

Подростки разбегаются. Приходит Константин Балакин пополнить запасы баллончиков. Говорит, что рекламы так много, что краска в баллончике уже закончилась.

"Такие акции важно проводить, потому что мой сын - подросток и я не хочу, чтобы его, да и других детей окружала реклама наркотиков. К счастью, я не сталкивался с такой проблемой лично. Но с этим надо бороться. Это должны делать власти и полиция, но пока движения не видно, к сожалению", - вздыхает Константин Балакин.

Около 13 часов волонтеры возвращаются на место встречи. Возвращают баллончики, щетки. Пластер благодарит всех за работу. На прощание пожимает всем разноцветные от краски руки. Оставляет надпись на стене "КПИ без быдла".

Пограничники с правоохранителями разоблачили группу, незаконно переправляла мигрантов и наркотические вещества из Турции в страны ЕС.

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