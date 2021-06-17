Как родить после 40 лет: самое интересное в свежем номере "Країни"

Украинки все чаще откладывают время материнства. Преимущественно рожают в 28 лет. Потому что учатся в вузах, стремятся удержаться на хорошей работе или заработать на жилье. Хотят путешествовать и попробовать себя в разных сферах. 13% женщин в Украине становятся матерями после 40 Этому, в частности, способствует развитие медицинских технологий. Как родить после 40 лет? Отвечают репродуктолог Александр Дарий и психолог Ирина Губеладзе. Также своими историями материнства делятся наши героини - Оксана Скульская, 42 года, из села Глинск Здолбуновского района Ровенской области, Светлана Поляруш, 58 лет, из города Гайсин Винницкой области, львовянки 37-летняя Екатерина Рыбий, Роксолана Палица, 26 лет, и 48-летняя Лариса Иващенко.

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