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среда, 12 мая 2021 18:47

Как не ошибиться: три признака самого ядовитого в мире гриба

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Как не ошибиться: три признака самого ядовитого в мире гриба
Бледная поганка из-за содержания аматоксинов считается самым ядовитым грибом в мире. Фото: wikigrib.ru

Сезон грибов начинается в Украине с ранней весны и продолжается до поздней осени. Хотя большинство видов еще не выросли, но уже есть в этом году смертельные жертвы "тихой охоты".

Различные грибы имеют различные яды, но все губительно действуют на организм человека, отмечает кандидат биологических наук, миколог Ирина Беседина.

"Грибы могут содержать не один, а больше токсинов - химических соединений. Какие по-разному реагируют на различные растворители - воду, спирты, жиры и термообработку. Поэтому нет единого способа определения ядовитости грибов, как и единого способа вывести из них яд. И это точно не реакция посинения лука, в которую кое-кто до сих пор свято верит ", - отмечает науковиця.

И предостерегает от поганок: лучше не взять гриб, в котором не уверены. и жалеть, чем взять и отравить себя или своих близких. Ошибка часто становится последней в жизни.

К ядовитым грибам, в первую очередь, относятся мухоморы. Среди них наиболее опасный гриб - Amanita phalloides, Мухомор зеленый, он же Бледная поганка. Растет в лиственных и смешанных лесах, где есть дуб, бук и береза. Это смертельно ядовитый гриб - один из самых опасных в мире.

Содержит три токсичных соединения, которые взаимно усиливают отравляющее действие: аматоксины (аманитин α, β, γ), фаллоидин и фаллолизины. Важно, что упомянутые соединения не разрушаются под действием температуры, поэтому выварить их из грибов не получится. При сушке также токсины остаются.

Фаллотоксины нарушают структуру слизистой оболочки желудка и кишечника, существенно ускоряет всасывание аматоксинив. Последние - безвозвратно разрушают органы человеческого тела.

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Аматоксин поражает все внутренние органы, в первую очередь - печень и почки. Очень коварный, потому что от отравления до первых симптомов уплывает от нескольких часов до суток. За это время человек может не подозревать, что токсин вызывает необратимые нарушения в организме. Практически такое же действие оказывает мухомор вонючий. Часто бледная поганка собирают вместо таких грибов как зонтики и зеленые сыроежки.

Чтобы такого не сделать, надо запомнить три признака мухомора:

- наличие вольвы в нижней части, похожей на корзину или разорвано куриное яйцо, из которого вырастает гриб,

- кольцо на ножке, которое в народе называют "юбочка",

- пластинки с нижней стороны шляпки всегда белые - не меняют цвет при надавливании или старении гриба.

Какие еще ядовитые грибы растут в украинских лесах, чем они опасны и как их отличить от съедобных, читайте в большом интервью с микологом Ириной Бесединой.

Двое детей умерли в семье Алексеенко из села Александровка Репкинского района на Черниговщине. 5-летняя Алина и 7-месячный Виктор отравились грибной похлебкой, которой их накормили родители. У них отказали внутренние органы.

В реанимацию попали четверо из пяти детей в семье. У матери Евгении - отравление средней тяжести.

Пятый ребенок не пострадал, так как был у бабушки

Автор: Ольга СТЕНЬКО
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