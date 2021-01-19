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вторник, 19 января 2021 18:19

Как львовяне купаются на Крещение в мороз и карантин
19

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В озере в парке Ореховый Гай скупалось сотни львовян
Фото: Валерий Шмаков
В озере в парке Ореховый Гай скупалось сотни львовян
В озере в парке Ореховый Гай скупалось сотни львовян
В озере в парке Ореховый Гай скупалось сотни львовян
В озере в парке Ореховый Гай скупалось сотни львовян

Несмотря на карантин и сильные морозы, сотни львовян таки решились традиционно нырнуть в ледяную воду в городских водоемах.

Одним из таких мест паломничества стало озере в парке Ореховый Гай. Желающих искупаться не остановило и то, что в этом году администрация парка, не стала проводить здесь массовое мероприятие в связи с пандемией.

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В частности на водоеме не дежурили спасатели, не было организовано зон обогрева и раздевалок как в прошлом году. Поэтому люди согревались горячим чаем, который принесли в термосах.

Также из-за Сovid-19 во Львове отменили традиционное масштабное освящения воды на площади Рынок. Однако набрать освященной воды львовяне могут с резервуара возле горсовета.

19 января по новому стилю Православная церковь отмечает один из самых важных праздников - Крещение Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем. В Священном Писании сказано, что во время Крещения Иисуса Христа с неба в виде голубя сошел Святой Дух и раздался Голос Бога-Отца. Поэтому этот праздник еще называется Богоявлением.

В Украине этот праздник имеет свои обычаи и традиции.

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19
января

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