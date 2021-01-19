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вторник, 19 января 2021 13:15

Отменили общегородское освящение воды

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Отменили общегородское освящение воды
Масштабнизаходы решили отменить из-за карантина. Фото: pinterest.com

Общегородское освящение воды на Крещение во Львове отменили.

Причиной стал карантин, который действует в Украине из-за пандемии коронавируса, сообщили в ТСН.

Традиция освящения воды на центральной площади Рынок существует во Львове уже более 10 лет. Ежегодно 19 января на площади проводили богослужения, присутствовали священники разных конфессий и собирались сотни людей.

Однако в этом году власть решила отменить масштабные мероприятия через локдаун. Воду освятили в огромном резервуаре, что установили на площади.

"Многие люди страдают, многие люди не видят в себе этой радости. Сегодня мы можем эту радость подарить. Приходим к своим ближним и делимся своим присутствием. Поэтому так важно, чтобы эта вынужденная изоляция не стала для нас возможностью быть в одиночестве", - сказал капеллан Львовского городского совета, отец Павел Дроздяк.

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Сегодня на праздник пришли несколько десятков львовян, чтобы набрать воду. Однако из-за того, что замерзли краны, людям пришлось ждать, пока нагреют воду.

"Оно как-то духа придает, очищает людей от дурных мыслей, от грехов. Дома я освящу все комнаты, все углы, машину. Сыновей приглашу, вместе выпьем по глотку воды. Это объединяет всю семью", - рассказала львовянка Виктория Пшеничник.

19 января христиане отмечают Крещение или Богоявление. В Украине этот праздник имеет свои обычаи и традиции.

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